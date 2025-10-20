Vikariat förskollärare Verktygslådans förskola
Knivsta kommun, Utbildningskontoret / Förskollärarjobb / Knivsta Visa alla förskollärarjobb i Knivsta
2025-10-20
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta kommun, Utbildningskontoret i Knivsta
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Verktygslådans förskola är en kommunal förskola i Alsike, Knivsta kommun. Förskolan ligger i ett område med närhet till både natur och lekplatser, vilket ger goda möjligheter till lärande genom rörelse och utforskande utomhus.
Hos oss möter du engagerade pedagoger som arbetar nära varandra i ett varmt, inkluderande och utvecklingsinriktat klimat. Vi värdesätter kreativitet, humor, rörelse och samarbete - och tror på barns förmåga att påverka och bidra till sin egen lärmiljö.
Här får du som förskollärare möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara en del av en förskola som ständigt vill framåt, med fokus på trygghet, delaktighet och rörelseglädje i vardagen.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som förskollärare på Verktygslådans förskola har du ett helhetsperspektiv på barns utveckling och lärande. Du planerar, genomför, dokumenterar och följer upp undervisningen utifrån förskolans läroplan, i nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
På Verktygslådans förskola arbetar vi för att skapa en trygg, tillgänglig och inspirerande miljö där varje barn ges möjlighet att utforska, leka och lära utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Vi strävar efter ett arbetssätt som präglas av delaktighet, nyfikenhet, rörelseglädje och ett varmt bemötande.
Vi ser fysisk aktivitet och rörelse som en viktig del av barns välmående och lärande. Som förskollärare är du därför en aktiv förebild som inspirerar barnen till rörelse, lek och utforskande både inne och ute och du väver in rörelse naturligt i vardagens undervisning och rutiner.
Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Planera och leda undervisningen i barngruppen utifrån läroplanen (Lpfö 18, reviderad 2025).
Arbeta aktivt med barns språkliga, sociala, emotionella och fysiska utveckling genom lek, samtal, rörelse och utforskande aktiviteter.
Bidra till en tillgänglig, inspirerande och hållbar lärmiljö både inne och ute.
Dokumentera och analysera barns lärandeprocesser tillsammans med kollegor som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Vara en del av ett professionellt arbetslag där reflektion och kollegialt lärande är en naturlig del av vardagen.
Samverka med vårdnadshavare för att skapa trygghet och kontinuitet för barnen.Kvalifikationer
* Förskollärarexamen
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284597". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013) Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
Rektor
Amanda Wiljeäng amanda.wiljeang@knivsta.se Jobbnummer
9563763