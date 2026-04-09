Vikariat Förskollärare till Stadsdel Norr
Övertorneå kommun / Förskollärarjobb / Östersund Visa alla förskollärarjobb i Östersund
2026-04-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Övertorneå kommun i Östersund
, Övertorneå
, Pajala
eller i hela Sverige
Stadsdel Norr är en förskola med plats för 72 barn. Vi söker två vikarierande Förskollärare på 100%, med start 17 augusti och arbete från 6 mån - 1 år.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola ännu bättre!
Vår förskola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter barnet i fokus. Vi arbetar processinriktat för att synliggöra barns lärande och använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg. Vi utgår från att alla barn kan och vill och att de får vara i ett sammanhang där de får möjlighet att använda och utveckla sin kompetens.
Vi jobbar starkt med tillsammansskap och allas möjlighet till delaktighet, såväl barn som pedagoger. Förskolans lärmiljöer är viktiga, de är föränderliga och öppna och bidrar till en lustfylld och utmanande utbildning.
Du förväntas utveckla förtroendefulla relationer till barn, föräldrar och kollegor. Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession.
För oss är det viktigt att du som vill arbeta som förskollärare hos oss känner nyfikenhet inför ditt uppdrag.KvalifikationerKvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare.
Tidigare erfarenhet av arbete inom förskolan.
Har goda kunskaper i svenska språket och uttrycker sig väl i tal och skrift.
Meriterande
Kunskap om förskolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
God datorvana.
Vi söker dig!
Vi söker dig som med kreativitet och pedagogisk insikt vill vara med och skapa en inspirerande lärmiljö för barnen. Du har en naturlig förmåga att bygga goda relationer med både barn, kollegor och vårdnadshavare, och du ser samarbetet som en viktig del av det pedagogiska arbetet.
Som medforskande pedagog möter du barnens nyfikenhet med engagemang och lust att utforska tillsammans. Du är initiativtagande och trygg i ditt ledarskap, och du tar ansvar för att driva verksamheten framåt och bidra till en trygg, rolig och lärorik vardag. Med gott omdöme och ett reflekterande förhållningssätt fattar du kloka beslut i det dagliga arbetet och bidrar till en positiv utveckling för både barn och arbetslag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övertorneå kommun
(org.nr 212000-2700), https://jobtip.com
Armégränd 2 (visa karta
)
831 32 ÖSTERSUND
Övertorneå Kommun Kontakt
Carola Persson carola.persson@ostersund.se
9844809