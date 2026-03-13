Vikariat Förskollärare till förskoleklass Skottorpsskolan
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Skottorpsskolan är en F-6 skola med 300 elever till hösten som kompletteras med ett fritidshem. Skottorpsskolan arbetar utifrån visionen "Värdefulla tillsammans" där vi arbetar medvetet med att stärka elevernas trygghet i olika sammanhang. Vi strävar efter att alla elever ska uppleva undervisningen som meningsfull där delaktighet och inflytande är centralt. Vi har ett varierat arbetssätt som utgår från elevernas intresse och förutsättningar. En framgångsfaktor i undervisningen är lärarnas relationella ledarskap där vi utgår från elevers behov och förutsättningar i undervisningen. Vi har ett nära arbete med Högskolan i Halmstad då vi är en övningsskola vilket bl a innebär att vi regelbundet tar emot studenter.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Tillsammans med dina arbetskamrater bidrar du till att skapa en trygg, lärande och utvecklande verksamhet på vår skola.
Som lärare bedriver du en varierad undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärker denne i så väl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.
I ditt uppdrag ingår det att i planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen i förskoleklassen. Detta gör du enskilt såväl som tillsammans med kollegor och arbetslag. I uppdraget ingår även undervisning på fritidshemmet på morgonen och vid lov. Självklart samarbetar du med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Är du den vi söker?
Du som söker tjänsten har förskollärarbehörighet och gärna erfarenhet av att undervisa i förskoleklass.
Du leder och driver en undervisning utifrån förskoleklassens styrdokument och visar en god förmåga att variera undervisningen för att skapa lust till lärande.
Som lärare handlar arbetet om relationer vilket gör att bemötande, förhållningssätt och samarbetsförmåga är viktiga aspekter. Du är en tydlig ledare och har höga förväntningar på dig själv, dina elever och dina kollegor. Du är lösningsfokuserad, modig, engagerad, positiv och du har ett professionellt förhållningssätt som genomsyrar ditt arbete. Personlig lämplighet kommer att värderas högt.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde 2026-08-03 eller enligt överenskommelse
Intervjuer kommer att ske löpande.
