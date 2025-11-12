Vikariat förskollärare i förskoleklass
Västbergaskolan AB / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västbergaskolan AB i Stockholm
Vill du jobba på en skola som har:
• god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
• goda elevresultat
• max 27 elever i klasserna
• engagerad och duktig personal
• välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner
• inkluderande förhållningssätt
• gemensamma regler som skapar trygghet och studiero
• god ekonomi där vi prioriterar verksamheten
• friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
• trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden
Vi söker nu en lärare till lågstadiet i förskoleklass, vikariat vt-25 med eventuell förlängning.
Vi söker dig som är erfaren, engagerad och positiv Förskollärare som når goda resultat med dina elever och arbetar med ett tydligt specialpedagogiskt perspektiv där inkludering och delaktighet är två nyckelbegrepp. Du som söker jobbet innehar en förskollärarexamen eller annan likvärdig examen. Du är väl insatt i läroplanens mål och du arbetar systematiskt med planering och formativ bedömning. Du är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov och har lätt att anpassa dina arbetssätt till elevers alla olika förutsättningar. Du är en god förebild för elever och personal och din värdegrund stämmer väl överens med Västbergaskolans. Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera med elever, vårdnadshavare och personal på skolan. Du följer gemensamma överenskommelser och vill delta i Västbergaskolans utvecklingsarbete.
Som person är du en tydlig pedagogisk ledare, innehar ett lugn och har verktyg att hantera den insats som krävs av en klasslärare med alla dess uppdrag. Du behöver kunna identifiera dig med dessa fyra egenskaper, engagerad, metodisk, kreativ och trygg för att ge våra elever den bästa chansen att lyckas i sin skolgång.
Tjänsten kommer att innebära undervisning i en förskoleklass tillsammans med ytterligare en mentor. Du kommer också att samarbeta tillsammans med en fritidssamverkare i klassen som är en del av skoldagen och ert gemensamma uppdrag. Du planerar undervisning tillsammans med övriga fem mentorer, där samarbete och flexibilitet är av yttersta vikt. Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld lova dig ett spännande uppdrag i en mycket välfungerande skola med positiva, engagerade och skickliga pedagoger.
Tillträde 8/1 2025.
Välkommen med din ansökan!
Extern rekryteringshjälp undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: rekrytering-f-3@vastbergaskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västbergaskolan AB
(org.nr 556597-7609)
Klensmedsvägen 2 (visa karta
)
126 38 HÄGERSTEN Kontakt
Biträdande rektor år F-3
Ann-Sofie Lundström rekrytering-f-3@vastbergaskolan.se 070-0009493 Jobbnummer
9602162