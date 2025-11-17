Vikariat föräldraledig Innovitaskolan Banérporten åk 4
2025-11-17
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Innovitaskolan Banérporten
Innovitaskolan Banérporten är en väletablerad skola på Östermalm i Stockholm sedan många år. Här är det nära till Gärdet, Djurgården och många av stadens museer. Vår verksamhet startade redan 1992, då som enskild fritidshemsverksamhet. 1997 utökade vi verksamheten med förskolan och 2002 startade skolverksamheten för förskoleklass till årskurs 6. Idag går det 384 elever på skolan och 142 barn på vår förskola.
Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet
Vårt mål är att både elever och vårdnadshavare ska känna delaktighet och engagemang. Genom våra tre ledord TRYGGHET GLÄDJE och UTVECKLING försöker vi uppnå detta.
Vi arbetar utifrån inställningen att alla barn är allas barn.
Våra lokaler är belägna i kvarteren runt Gustav Adolfsparken på Östermalm i Stockholm. Lokalerna är anpassade för varje verksamhets ändamål, och närheten till de vackra parkerna runt omkring ger fantastiska möjligheter för barn i alla åldrar.
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare åk 4-6 och med en erfarenhet av att ha arbetet med elever på mellanstadiet. Du kommer att ta över en klass åk 4 2:a februari fram till 260612. Du ska helst vara behörig/erfarenhet i ma och no.
Din profil Vår verksamhet präglas av ledorden: trygghet, glädje och utveckling. Vi jobbar aktivt med mjuka värden vilket ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Vårt arbete präglas av ett högt engagemang från alla som arbetar på skolan. Vi arbetar med ett relationellt ledarskap i klass rummet och ett nära samarbete med våra vårdnadshavare.
Vårt mål är att eleverna ska komma väl förberedda till högstadiet, med goda ämneskunskaper, god studieteknik och en hög social kompetens. På Innovitaskolan Banérporten använder vi ett varierat arbetssätt där idéer och inspiration hämtas från olika pedagogiska modeller. Den gemensamma utgångspunkten är att vi vill stimulera lusten och glädjen i lärandet. Vi är övertygade om att lärandet till stor del sker i samspel och kommunikation med andra. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är tydlig i ditt ledarskap och har en god vana av att leda elevgrupper. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang för lärande, ett brinnande intresse för att utveckla våra elevers kunskaper och att samarbeta kollegialt gärna med humor och värme.
Som lärare hos oss kommer du att arbeta nära kollegorna i ditt arbetslag. I arbetslaget jobbar ni tillsammans kring årskursen och de delar som berör mentorskapet. I ämneslagen samarbetar du med dina ämneskollegor i planering och bedömning.
På Innovitaskolan Banérporten är vi ett socialt gäng som gärna umgås tillsammans över våra professionsgränser. Våra medarbetare stannar länge hos oss och vi tycker det är viktigt att man ska ha roligt på jobbet!
Tjänsten är ett vikariat 3 månader 260107 - 260331
Du är varmt välkommen med din ansökan! Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor och ansökan till tjänsten, kontakta:
Rektor lotta.johannesson@innovitaskolan.se
Du hittar mer information på www.innovitaskolan/banerporten
Vi ser fram emot att ses!
Rektor Lotta Johannesson och bitr rektor Mats Ottosson mats.ottosson@innovitaskolan.se
Innovitaskolan Banérporten Karlavägen 121, 11526 STOCHOLM Ersättning
