Vikariat för undersköterska - Palliativ slutenvård Sollentuna

Hos oss på SPSV Sollentuna vårdar vi personer i behov av palliativ vård som är 18 år eller äldre. Patienterna som vårdas hos oss har en komplex sjukdomsbild som inte svarar på behandling och en begränsad återstående livstid. Vanliga diagnoser är KOL, hjärtsvikt, olika neurologiska sjukdomar samt cancerdiagnoser.
Vi erbjuder 17 platser med två dubbelrum. Vården bedrivs i centralt belägna, vackra och nyrenoverade lokaler med gångavstånd till bussar och pendeltåg. Lokalerna ligger högt upp i Sollentuna sjukhus med en strålande utsikt över Edsviken. Patienterna vårdas i rymliga rum med plats för närstående att övernatta. Målet med vården hos oss är att patienten och dess närstående känner sig delaktiga, sedda och väl omhändertagna under hela vårdtiden.
Genom ett personcentrerat förhållningssätt arbetar det multiprofessionella teamet bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, fysioterapeut samt arbetsterapeut för att göra vårdtiden så fylld av livskvalitet som möjligt. Vi samarbetar med våra ASiH-enheter som finns utspridda över Stockholmsområdet.
Vi eftersträvar användandet av komplementära metoder i vårt dagliga arbete. Till vår hjälp har vi regelbundna besök av vårdhund, musikterapeut och diakon och präst. Stora delar av personalgruppen är utbildade i taktil beröring.
Din roll
Arbetsuppgifterna som undersköterska är varierande då vi vårdar svårt sjuka patienter som både kan vara i livets slut och mellan behandlingar. Tillsammans med det multiprofessionella teamet är du med och ansvarar för patienternas vård och dess innehåll. Arbetet på en specialiserad palliativ slutenvårdsavdelning ger dig möjlighet att bredda din kompetens vad gäller omvårdnad av svårt sjuka personer.
Vi erbjuder dig
Hos oss erbjuder vi ett närvarande ledarskap där ansvarig chef har många års erfarenhet inom den specialiserade palliativa vården. Vi strävar varje dag efter en arbetsplats utan hierarki. Vi är en inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra och vi har en gemensam frukost varje fredag. Välkommen till en flexibel, kompetent och lättsam arbetsgrupp! Om dig
Vi söker dig som känner dig trygg i din roll som undersköterska, flera års klinisk erfarenhet är ett krav. Erfarenhet från palliativa verksamheter eller akutsjukvård är meriterande. Du ska ha förmågan att se hela människans individuella behov. Kanske är du nyfiken på hur det är att jobba inom den palliativa vården, då är detta en perfekt möjlighet att prova på denna fantastiska vårdform!
Du får gärna tala flera språk då vi har många patienter och närstående med bakgrund i annat land. Personlig lämplighet väger tungt vid rekrytering. Du får en individuell introduktion med fokus på dina tidigare kunskaper och erfarenheter.
Vi arbetar fortlöpande med intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
