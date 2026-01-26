Vikariat elevcoach Introduktionsprogrammen
2026-01-26
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!

Vi söker en engagerad och trygg person till Introduktionsprogrammen för ett vikariat som elevcoach.
Vi söker en engagerad och trygg person till Introduktionsprogrammen för ett vikariat som elevcoach.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad för elever som behöver extra stöd och motivation för att nå sina mål.
Om uppdraget
I rollen ingår som elevcoach att stödja elevernas personliga och studiemässiga utveckling samt att bidra till en trygg, inkluderande och motiverande lärmiljö. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor.Kvalifikationer
Gärna pedagogisk utbildning eller annan lämplig utbildning. Meriterande med intresse för praktiskt estetiska ämnen. Du är flexibel, strukturerad och tydlig i din kommunikation. Du har god pedagogisk insikt, kan anpassa bemötandet efter olika behov och arbetar kreativt för att engagera eleverna. Samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt är viktiga egenskaper.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt vikariat i en verksamhet som präglas av mod, vilja, respekt och helhetssyn. Du blir en del av ett engagerat team med god stöttning och möjlighet att bidra till skolans utveckling. Älvkarleby kommun erbjuder rökfri arbetsmiljö och en arbetsplats nära både natur och kommunikationer.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
