Vikariat djurvårdare nivå 2 till Gotland
Statens Jordbruksverk / Djurskötarjobb / Gotland Visa alla djurskötarjobb i Gotland
2026-03-03
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Gotland
, Västervik
, Valdemarsvik
, Borgholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Välkommen till smådjurskliniken hos Distriktsveterinärerna på Gotland!
Vi är ett stabilt gäng med drygt 30 anställda och vi finns i ljusa och fräscha lokaler.
Vi är väl utrustade både på smådjur och häst där vi tex kan erbjuda röntgen, tandbehandlingar, ultraljud, endoskopi, laboratorium och mjukdelskirurgi. Vi har arbetat upp en stor och trogen kundstock tack vare en hög servicenivå med god tillgänglighet och en hög samlad kompetens.
Vår smådjursklinik ligger i Roma mitt på ön tjugo minuter från Visby.
Hos oss kommer du få kunniga och hjälpsamma kollegor, vi som jobbar på mottagningen är ett engagerat team med bra driv och sammanhållning.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Du utför de arbetsuppgifter som ryms inom din behörighet. Som djurvårdare hos oss får du jobba i en varierad vardag. Du kommer att spela en viktig roll i vårt polikliniska arbete på smådjur, reception och hygienarbete.
Helg och kvällsarbete ingår.
Hos oss får du möjlighet att skapa en relation till djurägarna samtidigt som du följer patienternas utveckling, som bara är möjligt på en mindre klinik!
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med chans till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är djurvårdare nivå 2 på smådjur med erfarenhet av kliniskt arbete med smådjur. Med patientsäkerhet och vårdkvalité i fokus behöver du kunna se till helheten över ditt och dina kollegors arbetsområde. Arbetsdagens förutsättningar kan snabbt ändras och då behöver du kunna fatta beslut och bedöma vad som bäst stödjer ett bra flyt och flöde i arbetet.
Genom ditt goda bemötande behåller du befintliga kunder samtidigt som du strävar efter att attrahera nya. Du bör vara serviceinriktad och trivas i sociala sammanhang.
Därtill värdesätter vi även god kommunikativ förmåga, både gentemot kunder och internt inom arbetsgruppen för bästa möjliga samarbete och utveckling. Du delar med dig av din kompetens till kollegor.
Tidigare erfarenhet inom arbete på smådjur, tidsbokning, akutsjukvård och telefonrådgivning ser vi som meriterande.
Djurvårdare nivå 2 och B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-03960/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Jönköping Kontakt
HR-partner
Åsa Stendal asa.stendal@distriktsveterinarerna.se 010-1228031 Jobbnummer
9774852