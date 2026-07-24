Vikariat chaufför (B-körkort) Borås
Mekanika Bilreservdelar AB / Fordonsförarjobb / Mark Visa alla fordonsförarjobb i Mark
2026-07-24
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Vi söker omgående en vikarierande chaufför till vår turbil i Borås. Turen utgår varje morgon från vårt lager i Kinna. Arbetet består av två trurer som körs i Borås med omnejd där omlastning på lagret i Kinna sker mellan turerna.
Vikariatet är på 11 veckor enligt med start 3 aug.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Utkörning av varor till bilverkstäder i Borås.
Den dagliga körsträckan uppgår till ca 25-30 mil/dag.
Ansvar för enklare utvändig och invändning tvätt och städ av bilen.
Vi söker dig som:
Tycker om att köra bil
Är en trygg och säker förare
Är bekväm med att köra i stadsmiljö
Är punktlig och kan arbeta under eget ansvar
Tjänsten är på ca 75%, förlagd kl. 08.15 – 14:30 (mån-fre) under veckorna 32-43.
Urval sker löpande av ansökningarna som kommer in. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: jobb@mekanika.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Turbil". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mekanika Bilreservdelar AB
(org.nr 556788-5222)
Fritslavägen 30 (visa karta
)
511 57 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011289