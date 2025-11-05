Vikariat, brädgårdsarbetare till Nordströms Trä
Nordströms Bygghandel AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordströms Bygghandel AB i Stockholm
, Danderyd
, Botkyrka
, Södertälje
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Arbetsbeskrivning.
- Plocka kundorder
- Betjäna och assistera kunder, skriva mätlappar.
- Ta emot leverantörs varor: checka av, plocka upp på lagerplats, hantering av beställningsunderlag och följesedlar.
- Ta emot anskaffningsorder: checka av, hantering av följesedlar, packas & märks på för hämtning eller körning.
- Städning, renhållning, sophantering
- Inventering 3 gånger om året.
Kvalifikationer.
Du är en lösningsorienterad person med intresse för ordning och service.
Du är även utåtriktad och självgående som med stor drivkraft och stort engagemang vill utveckla anläggningen. Laget före jaget.
Vidare så värderar vi god samarbetsförmåga och hög servicekänsla mot kunder och kollegor . Stor vikt kommer även läggas vid dina personliga egenskaper, och erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Du har körkort B och helst truckkort.
Tjänsten är ett vikariat på 40 timmar/vecka med arbetstider 08:00 - 17:00. Start snarast, tom den 1 juni 2026.
Valet av rekryteringskanaler för den här tjänsten är redan gjord, så vi undanber oss från alla säljsamtal gällande annonsering och samtal från rekrytering-/bemanningsföretag.
Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete i ett väl etablerat bygghandelsföretag.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Dahlberg på telefon 08-578 690 45. Din ansökan vill vi ha snarast då rekrytering sker fortlöpande.
Nordströms Trä säljer och levererar byggmaterial till yrkesfolk från sin anläggning i Liljeholmen, Stockholm. Vår ambition är att vara Stockholms bästa brädgård för yrkesfolk. Vi ingår i Nordströmskoncernen som har tolv anläggningar och levererar trävaror och byggmaterial till yrkeskunder och andra storförbrukare i Stockholm, Djursholm, Uppsala, Sigtuna, Norsborg, Västerås, Örebro, Södertälje, Nyköping, Norrköping och Linköping. Koncernen har ca 300 anställda och omsätter ca 1,6 miljarder kronor. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordströms Bygghandel AB
(org.nr 556770-1718), https://www.nordstroms.se/vara-anlaggningar/nordstroms-tra-liljeh/ Arbetsplats
Nordström & Co Trävaror KB Jobbnummer
9590048