Vikariat boendestödjare inom socialpsykiatrin
Götene Kommun / Vårdarjobb / Götene Visa alla vårdarjobb i Götene
2026-06-16
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Götene Kommun i Götene
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision – vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotene.
Se filmen om hur Götene blev världens mest kända svenska kommun
Vi söker ett vikariat som boendestödjare till Nygårdens motivations- och stödboende.
Nygårdens motivations- och stödboende är avsett för personer med olika sociala svårigheter som hemlöshet, psykisk ohälsa, och/eller missbruksproblem, som behöver stöd på vägen till ett självständigt liv.
I verksamheten sätts individens behov och förutsättningar i fokus. Vi arbetar med motiverande samtal (MI), lågaffektivt förhållningssätt och har ett nära samarbete med samordnare, socialtjänst och arbetscoacher. Ditt uppdrag som boendestödjare är att ge kontinuerligt stöd utifrån varje persons individuella behov, skapa trygghet och motivera till ett nyktert och drogfritt liv. En viktig del av arbetet är att utveckla förmågor hos våra klienter och motivera till arbete eller annan sysselsättning.
Vi arbetar för att guida, vägleda och stötta klienten till ett mer självständigt liv. I arbetsuppgifterna ingår det att upprätta genomförandeplaner och dokumentera enligt gällande lagstiftning. Det stöd som ges är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen (SoL).
För att trivas i denna roll tror vi att du behöver vara flexibel, stresstålig och självständig. Ha en god förmåga till samarbete och analytisk förmåga samt självständigt kunna planera, genomföra och följa upp insatser.
Du har förmåga att ge stöd utan att göra avkall på klientens rätt till självbestämmande eller ta över ansvaret för klientens liv. Du tror på att förändring är möjlig, och kan förmedla lugn och en positiv känsla till klienter även under svåra omständigheter.Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning för uppdraget, t.ex. behandlingspedagog, socialpedagog, omvårdnadsprogrammet med psykiatriinriktning eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Tidigare erfarenhet från området, missbruk och psykiskohälsa är en fördel. Körkort krävs för arbetet som boendestödjare.
Du har empati och respekt för våra klienter och deras situation. Du tar ansvar för ditt uppdrag genom att ta egna beslut och vara handlingskraftig. Du är självständig likväl som att du kan arbeta i ett team. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och du visar ett gott omdöme och god människosyn med ett respektfullt bemötande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vikariat under perioden 260901-270815, eller enligt överenskommelse. Omfattning 100%, tjänstgöring dag, kväll, helg samt sovande jour. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
De kandidater som blir kallade till intervju ska kunna identifiera dig med pass eller internationellt ID-kort (körkort ej giltigt).
Inför en eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret kunna visas upp för befattningar som innefattar arbete med barn, exempelvis inom förskola, skola, LSS-verksamhet och HVB. Det innefattar även befattningar som innebär arbete med äldre och personer med funktionsnedsättningar samt ledande befattningar. Med anledning av detta rekommenderar vi därmed att du ansöker om detta i god tid via polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om den ingångslön eller det löneintervall som gäller för den aktuella tjänsten. Du har också rätt att få information om gällande kollektivavtal. Du hittar information via vår hemsida.
Lön och lönesättning - Götene kommun
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid. Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götene Kommun
(org.nr 212000-1652), http://www.gotene.se/jobb
Torggatan 4 (visa karta
)
533 30 GÖTENE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Götene kommun Kontakt
Vision Vision 0511386219 Jobbnummer
9966008