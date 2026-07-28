Vikariat Barnskötare
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2026-07-28
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Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
Förskolan Baldershage ligger centralt i Avesta och besår av nio avdelningar var av tre är skiftverksamhet med pedagogisk omsorg med tillhörande fritidsverksamhet.
Vi arbetar tillsammans för att ge barnen en trygg start i livet och en utbildning med hög kvalitet. Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt med kollegialt lärande och har tillgång till stöd från specialpedagog.
Vi vill att våra medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och erbjuder förmåner som bidrar till hälsa, balans och trygghet i vardagen. På vår hemsida kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: www.avesta.se/jobbPubliceringsdatum2026-07-28Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
För kontaktuppgifter till facklig representant rörande tjänsten hänvisas till www.avesta.se/fackliga-organisationer.
Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er).
Var med och ge våra yngsta en trygg start i livet!
Vi söker ett vikariat för barnskötare under läsåret 2026-2027 till vår yngrebarnsavdelning på förskolan Baldershage. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag genom att bidra till en trygg, utvecklande och inspirerande miljö där barn får växa, utforska och lära tillsammans.
I Avesta kommuns förskolor arbetar vi utifrån ICDP, Vägledande samspel, och ett lågaffektivt bemötande. Vi ser barn som kompetenta och nyfikna individer med en vilja att lyckas. Genom goda relationer, lek och ett respektfullt bemötande skapar vi de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande. Vill du vara med och bidra till det arbetet?
Om rollen
Som barnskötare på vår yngrebarnsavdelning är du en viktig del av arbetslaget och bidrar till att skapa en trygg, omsorgsfull och stimulerande miljö för våra yngsta barn. Tillsammans med kollegorna arbetar du utifrån förskolans styrdokument, med särskilt fokus på Läroplan för förskolan (Lpfö 18), för att ge varje barn de bästa förutsättningarna för utveckling, lärande och välbefinnande.
Arbetet präglas av närhet, omsorg och relationsskapande. Du är en närvarande, lyhörd och engagerad vuxen som möter barnen med värme, nyfikenhet och respekt. Genom lek, utforskande och vardagliga situationer stödjer du barnens utveckling, självständighet och lust att lära. Du bidrar till att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
I rollen förväntas du på ett självständigt och ansvarsfullt sätt kunna planera, genomföra, dokumentera och följa upp undervisning och pedagogiska aktiviteter utifrån läroplanens mål samt barnens behov, intressen och förutsättningar. Du bidrar aktivt till att utveckla lärmiljöer som inspirerar till lek, kommunikation, samspel och utforskande, samtidigt som du följer upp och reflekterar över verksamhetens innehåll och kvalitet tillsammans med arbetslaget.
Du samverkar med vårdnadshavare och kollegor för att skapa förtroendefulla relationer och en verksamhet med hög kvalitet. Genom ditt engagemang bidrar du till att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet där varje barn känner sig tryggt, delaktigt och betydelsefullt.
Du arbetar nära dina kollegor i arbetslaget och har stöd av specialpedagog och övriga stödfunktioner när behov finns. Den här rollen passar dig som är trygg i din yrkesroll, har ett genuint intresse för de yngsta barnens utveckling och vill vara med och skapa en förskola där varje barn får en trygg start i livet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-24 , upphör: 2027-06-25 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337434/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
Kungsgatan 32 (visa karta
)
774 30 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Förskola Kontakt
Rektor
Sara Bergström sara.bergstrom@avesta.se +46226645584 Jobbnummer
10014232