Vikariat Arbetsterapeut till Capio Geriatrik Nacka

2026-02-06
Capio Geriatrik Nacka är en del av Capio äldre och mobil vård och ligger i Nacka sjukhus, beläget i Ektorp, Nacka. Geriatrik Nacka är en mindre verksamhet med ca 70 vårdplatser fördelat på 4 avdelningar. Hos oss arbetar specialistläkare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietist och logoped och alla ingår i det geriatriska teamet. Arbetet präglas av hög kvalitet, gott bemötande och ett personligt engagemang för våra patienter. Vi söker nu en kollega till vårt paramedicinska team.
Din roll
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut för en tids vikariat.
Hos oss arbetar du självständigt med kartläggning av tidigare aktivitets- och funktionsförmågor, utför bedömningar och planerar lämpliga arbetsterapeutiska åtgärder/insatser. Arbetet innefattar bland annat anamnes av tidigare aktivitets- och funktionsförmåga och status, utredning av boendemiljö, utredning av hjälpmedelsbehov och förskrivning av hjälpmedel, träning i ADL. Insatserna bestäms i samråd med patient och övriga teamet. Du deltar i rehab ronder med övriga professioner.
Du kommer att arbeta nära fysioterapeut och andra yrkesgrupper. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Vi erbjuder dig
Att arbeta hos oss innebär att bli en del av ett engagerat team.
Vi erbjuder exempelvis:
Kollektivavtal
Närvarande och stödjande chef
Möjlighet till kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Fredagsfrukost
En inkluderande arbetsplats med engagerande medarbetare.
Stabil organisation med goda möjligheter att påverka din arbetsvardag
Introduktion med fadder.
Vi gör kontroll av legitimation (leg arbetsterapeut).
Om dig
Tjänsten passar dig som är legitimerad arbetsterapeut och har ett flexibelt, patientfokuserat arbetssätt. Du har god förmåga att skapa relationer, arbetar strukturerat på ett effektivt sätt utifrån dagens behov, du är van vid teamarbete men kan även arbeta självständigt. Du har god kommunikativ förmåga, kan dokumentera och följa upp insatser i journal och kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift. Erfarenhet från geriatrik, primärvård eller rehabilitering är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetstid och anställning
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Heltidstjänst, 40h/veckan, måndag till fredag med viss helgtjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
