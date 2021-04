Vikariat administratör/handläggare till IFO - Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen - Organisationsutvecklarjobb i Vadstena

Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen / Organisationsutvecklarjobb / Vadstena2021-04-09Vadstena är en attraktiv kommun belägen på den vackra Östgötaslätten, med utsikt över Vättern. Här finns en unik historisk miljö med anor från medeltiden. Kommunen har cirka 7.500 invånare och erbjuder hög kvalitet på kommunal service, bra boende och fantastiska kultur- och naturupplevelser. Helt enkelt en plats man längtar till. Vadstena kommun är en av kommunens största arbetsgivare med 600 medarbetare.Individ- och familjeomsorgen, IFO, tillhör kommunens socialförvaltning och söker dig som vill arbeta som administratör i IFOs reception samt hanläggare av bostadsanpassning. Du kommer att ha ett nära samarbete med en kollega och tillsammans skapar ni ett administrativt team som är knutet till myndighetskontoret samt Råd och stödsenheten inom IFO.Hela IFO består av myndighetsutövning gällande vuxna, barn, äldre, funktionsnedsatta, färdtjänst, bostadsanpassning samt en resurssamordnare. Även utförarverksamhet innehållande råd och stöd till vuxna, barn och deras familjer, beroendemottagning, boendestöd, stödboende samt daglig sysselsättning ligger placerad under IFO.Vi eftersträvar god kvalité i vårt arbete och skattar trivsel på arbetsplatsen högt. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet till varandra och korta beslutsvägar. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Tillsammans gör vi skillnad!2021-04-09Du kommer att arbeta i ett administrativt team tillsammans med en kollega. Tillsammans med din kollega ska ni bemanna IFO-receptionen genom att ta emot telefonsamtal och besökare samt ta emot anmälningar gällande barn och vuxna per telefon. Utföra diverse administrativa uppgifter i samråd med handläggare och arbetsledare på IFO. Ansvara för att arkiven sorteras och rensas för slutarkivering. Handlägga dvs. ta emot ansökningar, utreda samt fatta beslut utifrån delegationsordning gällande bostadsanpassning. Du kommer att ha tillgång till ärendehandledning i handläggningen om bostadsanpassning.Vi söker dig som har gymnasial examen, gärna med vidareutbildning inom det administrativa området. Vi ser att du har erfarenhet av handläggning av bostadsanpassning samt erfarenhet av att läsa och tolka lagstiftning. Du är utåtriktad och har lätt för att möta människor. Du är mån om ett bra samarbete och gott bemötande såväl i det direkta mötet med kommunens invånare som i samverkan med andra yrkesutövare internt samt externt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom självständighetsgrad, samarbetsegenskaper, flexibilitet samt stresstålighet. Erfarenhet av att arbeta i dokumentationsprogrammet VIVA är meriterande.ÖVRIGTVi arbetar löpande med urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryterare.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-05-17 Eller enligt överenskommelse, upphör: Tidsbegränsat till 2022-04-30 med eventuell förlängning.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen5681278