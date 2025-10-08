Vikariat 75% Undersköterska till särskilt boende
Inom äldreomsorgen söker vi dig som är undersköterska/vårdbiträde och vill arbeta inom hemtjänsten i Vansbro kommun. Arbetet innebär varierande arbetstider, dag- och kvällspass, vardagar och helger.
Hos oss får du varierande arbetsuppgifter där du är med och skapar trygghet samt en meningsfull tillvaro för våra brukare.
Du kommer att
• ge vård, omsorg och service samt personlig omvårdnad utifrån behovsbedömda insatser
• verka förebyggande vid utförande av vardagliga sysslor
• dokumentera i verksamhetssystem
• arbeta utifrån en tidsstyrd planering
• skapa en trygg och meningsfull tillvaro
Du måste ha
• undersköterskeutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• god telefon och datavana
• B-körkort
• god förmåga att uttrycka dig i svenska tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
• har kunskap och erfarenhet av dokumentation
• kunskap och erfarenhet av arbete utifrån en tidsstyrd planering
• erfarenhet av arbete inom vården med liknande uppdrag.
Vi vill att du
• är självständig
• är flexibel
• har personlig mognad
• är relationsskapande
• har en god samarbetsförmåga
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Vi kan komma att tillämpa provanställning och tillsättning sker enligt överenskommelse. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
