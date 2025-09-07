Vikariat 64% Vaken natt tjänst
2025-09-07
Nu söker vi på Silverpark i Täby en undersköterska för vaken nattjänst.
Tjänsten är ett vikariat för att täcka under föräldraledighet på somatisk avdelning.
Arbetstiden är 21:00-07:00, ca: 11 pass förlagda under en 5-veckors period.
Du kommer att få 2 introduktions pass, samt ett pass som är förlagt dagtid då vi går igenom inloggningar samt att du får träffa de boende.
Schemat är redan lagt och du förväntas kunna arbeta de pass som redan är lagda, dessa går vi igenom när du blir kallad till intervju.
Vi har 4 avdelningar och 1 natt personal per avdelning. Ni hjälps åt emellan avdelningarna vid dubbelbemanningar.
Du bör vara van vid natt arbete då det är viktigt att du känner dig trygg med ensamarbete på avdelningen och att kunna fatta rätt beslut och veta när du kan behöva kontakta sjuksköterska.
Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Det här får du hos oss: * Utbildning som gör ditt arbete enklare, till exempel vårdhygien, bemötande vid demenssjukdom och ergonomi. * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden. Till exempel kan du köpa biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra pris. * Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb. * Självklart har vi arbetskläder och kollektivavtal.
Om Silverpark
Silverpark ligger nära Roslagsbanan, busshållplats samt bilparkering. Boendet ligger mycket nära Täby centrum. Där finns tillgång till shopping och service inom en mängd olika områden, bland annat fotvård, frisör, bank/post och matbutiker. Det finns även ett samarbete med fotvårdare samt frisör som kommer regelbundet till Silverpark.
* Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Vardagas Demensakademi.
Som undersköterska är du oerhört viktig! Din uppgift är att ge livskvalitet. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Du ser varje person och tolkar vad de behöver. Samtidigt lär du dig mycket om omvårdnad, åldrande och hur man bemöter människor.
Med hjärtat på rätta stället Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund. Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss.
Din erfarenhet och kunskap Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är ett krav
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Vi tror att du: - lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer. - är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar. - trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.Publiceringsdatum2025-09-07
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: 1/11 Sista dag att ansöka är 2024-09-30
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här. Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning Har du frågor?
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldre Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Camilla Nordstrand camilla.nordstrand@vardaga.se Jobbnummer
9495971