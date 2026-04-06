Vikariat - kulturskollärare med inriktning dans
2026-04-06
Brinner du för dans och vill inspirera barn och unga att hitta sitt uttryck? Då kan det här vara jobbet för dig.
Vi söker en danslärare till kulturskolan som vill skapa rörelseglädje, kreativitet och självförtroende hos våra elever. Här får du möta barn och unga i olika åldrar och vara med och göra kultur till en självklar del av deras vardag.
Tjänsten är ett vikariat från 10 augusti 2026 till 10 januari 2027.
DIN ROLL
Som kulturskollärare i dans planerar och genomför du undervisning för barn och unga. Du undervisar i huvudsak under skoltid, tillsammans med klasslärare, och i viss mån fristående kurser på eftermiddag och kväll.
Du är också med och skapar föreställningar, uppvisningar och projekt tillsammans med kollegor inom till exempel musik, teater och media. Under skollov kan du bidra i lovaktiviteter och prova-på-verksamhet.
Här får du utrymme att vara kreativ, testa idéer och vara med och utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har goda kunskaper i dans och ett pedagogiskt sätt att möta barn och unga.
Det här behöver du ha med dig:
Högskoleutbildning med inriktning mot kulturskola, eller motsvarande kompetens
Erfarenhet av att arbeta med barn och unga i grupp
B-körkort och tillgång till bil
Det är extra positivt om du har erfarenhet av att arbeta med barngrupper där även barn med funktionsnedsättningar ingått.
Har du arbetat i kulturskola tidigare, eller har erfarenhet av flera konstformer som teater eller media, är det också något vi värdesätter.
För att trivas i rollen tror vi att du är trygg i din undervisning, gillar att samarbeta och är nyfiken på att utveckla både dig själv och verksamheten. Du planerar ditt arbete på ett strukturerat sätt, men har också lätt för att anpassa dig när saker förändras. Du behöver kunna kommunicera på svenska i tal och skrift samt ha grundläggande kunskaper i engelska.
DIN NYA ARBETSPLATS
Kulturskolan i Skellefteå består av cirka 40 pedagoger som varje vecka möter omkring 2500 barn och unga. Här arbetar vi med dans, musik, teater, media och andra kulturuttryck.
Du kommer till en kreativ miljö där vi samarbetar över ämnesgränser och tillsammans skapar upplevelser för eleverna. Kulturen har en viktig roll i ett växande Skellefteå, och vi vill bidra till att barn och unga hittar intressen som kan följa dem genom livet.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. Istället för personligt brev besvarar du urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "703777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun
)
931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret Kontakt
Enhetschef
Jenny Forsell 0910-73 50 00 Jobbnummer
9838177