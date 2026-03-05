Vikariat - Gruppledare inom Äldreomsorgen 40%
Vansbro kommun, Sektor Äldreomsorg / Sjukvårdschefsjobb / Vansbro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Vansbro
2026-03-05
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vansbro kommun, Sektor Äldreomsorg i Vansbro
Som gruppledare inom äldrevården i Vansbro kommun är du med och utvecklar verksamheten mot uppställda mål. Här blir du en del av ett team!
Rollen är bred och du kommer bland annat stötta enhetschef med personalplanering, beställningar och personaladministration samt arbeta i lönesystemet. Du ansvarar för att samverka med enhetschef och stödfunktioner på ett professionellt sätt utifrån gällande aktuella lagar, avtal, policyer och andra styrdokument.
I rollen ska du vara självgående i det dagliga arbetet och utveckla verksamheten efter behov i dialog med chef. Du kommer att arbeta för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen och vara en viktig pusselbit i det påbörjade arbetet inom verksamheten vad gäller arbetsmiljö.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader, men chans till förlängning.
Tillsammans skapar vi en kultur där utveckling, delaktighet, relationer och kommunikation är centrala för att bygga en framgångsrik och hållbar kommun. Vi tar ansvar för Vansbrobornas bästa!
Du kommer att
• Som gruppledare inom äldreomsorgen i Vansbro kommun kommer du vara med och utveckla verksamheten mot uppställda mål tillsammans med enhetschef, omvårdnadspersonal och stödfunktioner
• Arbeta med personalplanering, schema, bemanning och administrativa uppgifter.
• Arbeta tillsammans med enhetschefer för att planera och genomföra beslutade förändringar
• Ansvara för att samverka med enhetschefer och stödfunktioner på ett professionellt sätt utifrån gällande lagar, avtal policyer och andra styrdokument.
• Planera och administrera utifrån vårt verksamhetssystem och ansvara för det dagliga övergripande arbetet på verksamheten.
• Som gruppledare kommer du att ha en ledande roll och ansvara för att leda vissa möten.
• Utföra arbetsuppgifter som delegeras av din enhetschef samt är med och planerar för introduktion av nya medarbetare.
• Arbeta för en god arbetsmiljö och en positiv anda på arbetsplatsen
• Vid låg bemanning även utför enstaka omvårdnadsinsatser
En viktig del i arbetet är att hantera bemanningen på ett adekvat sätt och säkerställa god arbetsmiljö.
Du måste ha
• ha hög kompetens och kunskap om verksamheten och kan sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang
• ha god administrativ förmåga, arbeta strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
• vara självgående i det dagliga arbetet som gruppledare och ha förmågan att utveckla verksamheten i samråd med enhetschefer efter behov.
• ha lätt för att sätta dig in i, och lära dig nya system
• ha mycket god datavana då en stor del av arbetet går ut på att administrera i olika system.
Det är meriterande om du också har
• Erfarenhet av att arbeta som gruppledare inom äldreomsorgen med att arbeta i schemaläggningssystem
• God kännedom om arbetstidslagen
Vi vill att du
• Har god kommunikationsförmåga
• Har god samarbetsförmåga och trivas i att arbeta i team då du kommer arbeta nära och tillsammans med andra
• Har förmågan att hantera olika arbetsuppgifter samtidigt och ha god förmåga att prioritera bland dessa
• Är serviceinriktad och flexibel i ditt sätt att arbeta för att lösa dina arbetsuppgifter, samtidigt som du tar ett ekonomiskt ansvar och är kostnadsmedveten i ditt arbete.
• Har hög integritet
• Är självgående
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi behöver din ansökan senast den 2026-03-17. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310446-2026-2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
(org.nr 212000-2130) Arbetsplats
Vansbro kommun, Sektor Äldreomsorg Kontakt
Poolchef äldreomsorgen
Pernilla Hed pernilla.hed@vansbro.se 0281-75224 Jobbnummer
9778283