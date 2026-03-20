Vikariat - Förskollärare till Förskoleområde 1 Gislaved
Gislaveds kommun / Förskollärarjobb / Gislaved Visa alla förskollärarjobb i Gislaved
2026-03-20
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Förskoleområde 1 består av två förskolor:
- Sörgårdens förskola - en nybyggd förskola med åtta avdelningar i två plan.
- Växthusets förskola - en mindre förskola med två avdelningar, belägen på Gyllenforsområdet.
Båda förskolorna har närhet till skog och andra inspirerande miljöer där barnen kan utforska, leka och lära.
Tillsammans har vi tagit fram en gemensam vision som gäller för barn och personal:
Förskolan ska vara en plats där alla känner gemenskap, utvecklar självständighet och där lek och lekfullhet står i centrum.
Varje dag får barnen möjlighet till planerade och spontana aktiviteter, inomhus och utomhus. Leken har en central roll i vår verksamhet och genom den utvecklar barnen en mängd olika förmågor på ett lustfyllt sätt. Vi arbetar aktivt med att skapa stimulerande lärmiljöer där barnen ges förutsättningar att utveckla ett rikt språk och där deras behov och intressen tas tillvara på många olika sätt. Barns delaktighet och inflytande är centrala delar av vår utbildning och undervisning.
Vår målsättning är att rusta barnen med kunskaper för livet. Hos oss ska alla barn känna trygghet och glädje, de ska leka och lära samt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid att skapa trygga relationer, vilket vi tror är avgörande för att alla ska må bra och nå goda resultat. Utbildningen vilar på demokratins grund, där mångfald och olikheter ses som en styrka och en resurs.
Tjänsten är ett vikariat till och med 261231.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss kommer du att:
- Planera, genomföra, följa upp och utveckla utbildningen och undervisningen enligt läroplanen.
- Leda det systematiska kvalitetsarbetet för att synliggöra verksamhetens innehåll och resultat.
- Tillsammans med arbetslaget skapa goda förutsättningar för varje barns utveckling utifrån intressen, behov och förutsättningar.
- Samarbeta med vårdnadshavare och genomföra introduktioner och utvecklingssamtal på ett professionellt sätt.
- Utforma undervisningssituationer som utmanar och stimulerar barnens lärande.
- Arbeta utifrån vår vision med fokus på gemenskap, självständighet, lek och lekfullhet.
Vi arbetar aktivt över avdelningsgränserna och värdesätter öppen, rak och ödmjuk kommunikation.Kvalifikationer
Som förskollärare är du en pedagog som inspirerar, möjliggör, utmanar och reflekterar. Du har förmågan att tillsammans med arbetslaget ansvara för att läroplan och övriga styrdokument förverkligas i vardagen på förskolan. Du har goda kunskaper kring systematiskt kvalitetsarbete. Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och flexibel. Du har ett driv att utveckla verksamheten framåt och dig själv i yrkesrollen. Du har ett positivt förhållningssätt till uppdraget och bidrar till en öppen dialog. Det är viktigt att du kan bygga förtroendefulla relationer med alla barn, vårdnadshavare, kollegor, specialpedagog och rektor, samt bidra till ett gott arbetsklimat. Din värdegrund ska grunda sig i synen på allas lika värde och tydligt avspegla sig i arbetet med barnen. Tydliggörande pedagogik och språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt är viktiga delar att arbeta med i din roll som förskollärare.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Intervjuer sker löpande.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar. Beställ gärna hem det i god tid.
Känner du att denna beskrivning passar in på dig så tveka inte att söka till oss. Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Gislaveds förskoleområde 1 Kontakt
Jessica Thylander 0371-82729 Jobbnummer
9808792