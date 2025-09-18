Vikariat - Ansvarsfull receptionist sökes i Skellefteå
Skellefteå Hotell- och Konferens AB / Receptionistjobb / Skellefteå Visa alla receptionistjobb i Skellefteå
2025-09-18
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå Hotell- och Konferens AB i Skellefteå
Comfort Hotel Skellefteå söker en glad kollega för att förstärka vårt team. Tjänsten är ett vikariat på cirka fem månader. Vi söker dig som älskar att ge service, är över 20 år* med ett leende på läpparna och alltid sätter kunden i fokus.
Comfort Hotel Skellefteå är beläget mitt i centrala Skellefteå och är ett hemtrevligt hotell som alltid sätter gästen främst. Vi tillhör hotellkedjan Strawberry där vikten av det personliga mötet är det viktigaste!
I arbetsuppgifterna ingår arbetsuppgifter såsom in- och utcheckning av gäster, administrativa uppgifter, bokningshantering och andra sedvanliga receptionsuppgifter. I vår Barception däremot serverar vi lättare måltider och drycker.
Då arbetet är av självgående karaktär bör du ha skinn på näsan och trivas med att ta egna initiativ.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från att jobba inom service och då helst hotell, café eller restaurang, detta är dock inget krav utan vi lägger största vikt vid personlig lämplighet.
Tjänstegrad är ca 75% och arbetstiden är förlagd till vardagar både dag- och kvällstid samt på helger helg med goda möjligheter till merarbete.
Vi rekryterar löpande så var snabb in med din ansökan!
• Enligt alkohollagens 7 kap paragraf 18 krävs det att serveringsansvarig är 20 år fyllda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: annalena.karlsson@strawberry.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Hotell- och Konferens AB
(org.nr 556246-8859)
Stationsgatan 8 (visa karta
)
931 31 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Comfort Hotel Skellefteå Kontakt
Receptionschef
Anna-Lena Karlsson annalena.karlsson@strawberry.se Jobbnummer
9515757