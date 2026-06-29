Vik. Universitetsadjunkt i psykologi (psykolog)
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2026-06-29
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Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.Change starts here!
Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps (FHL) vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Som en av fem partnerinstitutioner inom FHL ingår institutionen för psykologi. Inom institutionen är vi drygt 30 medarbetare som erbjuder en bred palett av kurser och utbildningsprogram på grund, avancerad- och forskarnivå. Till vår institution behöver vi nu förstärkning av en engagerad kollega. Vi söker en psykolog med klinisk erfarenhet och bred kompetens inom neuropsykologisk utredning, psykologisk behandling med KBT-inriktning och god teoretisk kunskap, gärna specialistpsykolog och/eller legitimerad psykoterapeut. Vi välkomnar även sökande som har särskilt gedigen erfarenhet inom något av dessa områden, även om kompetensprofilen inte omfattar samtliga delar.
Ämnesområde för befattningen: Psykologi, klinisk
Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: Vikariat 50-100% i 12 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att planera och administrera undervisning, undervisa samt handleda studenter på grund-, avancerad nivå samt examinera studenter på grundnivå i psykologi. Du förväntas företrädesvis arbeta med undervisning inom institutionens breda utbildningsuppdrag med utgångspunkt i din egen kompetens. Arbetet planeras och bedrivs tillsammans i arbetslag så samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse. Arbetet förväntas bedrivas på plats men möjlighet till att delvis arbeta hemifrån finns. Uppdragsutbildning och samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna. Resor mellan universitetets två campus förekommer då institutionen har verksamhet på båda orter. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet
(Anställningsordning Dnr: LNU 2012/359, reviderad 2020-06-04) är den som har avlagt magisterexamen i psykologi eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen.
För behörighet till denna anställning krävs:
• Legitimerad psykolog
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande är:
• Legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, alternativt dokumenterad erfarenhet av psykologisk behandling med KBT-inriktning
• Dokumenterad klinisk erfarenhet inom neuropsykologisk utredning
• God teoretisk kunskap inom klinisk psykologi med relevans för tjänstens arbetsuppgifter
• Dokumenterad pedagogisk skicklighet genom undervisning, handledning, examination, kursutveckling och kursplanearbete
• Genomgången högskolepedagogisk utbildning
• Specialist inom psykologisk behandling/psykoterapi alternativt neuropsykologi.
Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad klinisk erfarenhet som legitimerad psykolog med relevans för tjänstens innehåll. Särskilt meriterande är klinisk kompetens inom psykologisk behandling med KBT-inriktning och god teoretisk kunskap inom klinisk psykologi. Även kompetens inom neuropsykologisk utredning beaktas. För sökande med lektorskompetens ska forskningsverksamheten ha bedrivits inom klinisk psykologi. Stor vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet och förmåga att bidra till institutionens utbildningsuppdrag.
Meriterande är även tidigare erfarenhet av undervisning på universitet, undervisning på distans och via webbaserade lärplattformar samt dokumenterad samarbetsförmåga.
Med utgångspunkt i verksamhetens behov utgör personliga egenskaper som ansvarstagande, initiativtagande, samarbetsförmåga och professionell integritet viktiga bedömningsgrunder.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.
Välkommen med din ansökan senast 7/8 2026! Kontakt
Prefekt: Anna Bratt, anna.bratt@lnu.se
0470-767820
HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se
0480-44 60 78
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer - Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. https://lnu.se/forskning/forskningsfinansiering/hr-excellence/
Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som uppfyller kraven i den Europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering. Därför har universitetet fått HR Excellence in Research-certifieringen.Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), https://lnu.se/
351 95 VÄXJÖ Jobbnummer
9983129