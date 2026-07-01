vik. Ungdomscoach/fritidsledare
Säffle Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Säffle Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Säffle
2026-07-01
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Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2026-07-01Beskrivning
Vill du göra skillnad i ungas vardag?
Ungdomens Hus i Säffle kommun söker vikarierande ungdomscoacher som vill vara med och skapa en trygg, inkluderande och meningsfull mötesplats för unga. Hos oss får du arbeta nära ungdomar, stärka deras delaktighet i samhället och bidra till en verksamhet som främjar gemenskap, kreativitet och framtidstro.
Ungdomens Hus söker dig som vill jobba utvecklande i en dynamisk verksamhet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kultur- och estetisk verksamhet.
Vi vill att du har ett lokalt nätverk inom kultursektor/ föreningsliv.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med unga människor på fritidsgård, ungdomens hus, i föreningslivet eller liknande.
I arbetet behöver du ha god förmåga att kommunicera, att konstruktivt hantera konflikter och tycka om att verka och arbeta i en miljö som är i ständig förändring.
Du ska ha förmåga att arbeta självständigt och samtidigt fungera i team.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i öppen verksamhet, intressebaserad verksamhet och uppsökande verksamhet.
Arbetssättet är coachande och främjande. I tjänsten ingår även helg- och kvällstjänst, även kortare och längre läger förekommer.Kvalifikationer
Fritidsledarutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av att jobba med ungdomar i ett främjande perspektiv.
Erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation/kommun.
Vi lägger stor vikt vid din personliga kompetens som ett komplement till vår nuvarande arbetsgrupp. Du bör ha god digital kompetens för att kunna hantera dator och sociala medier.Anställningsvillkor
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår karriärsidan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle Kommun
(org.nr 212000-1900), http://www.saffle.se
Kanaltorget 1 (visa karta
)
661 30 SÄFFLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kulturförvaltningen, Ungdomens hus Jobbnummer
9986162