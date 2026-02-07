Vik. ungdomscoach
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.Publiceringsdatum2026-02-07Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande ungdomscoach som vill skapa en meningsfull, trygg och inkluderande fritid för barn och unga. Vi arbetar i nära samverkan med högstadieskolans elevcafé. Eftermiddagstid finns vi på plats i elevcaféet och kvällstid bedriver vi öppen mötesplats i form av ungdomsgård. Tillsammans med ungdomarna och kolleger är du med och formar aktiviteter, samtal och möten som gör skillnad.Dina arbetsuppgifter
• möta ungdomar och skapa en trygg och välkomnande miljö
• planera och genomföra aktiviteter utifrån ungas intressen och behov
• stötta och uppmuntra ungdomars egna idéer och initiativ
• samverka med skolor, kollegor och andra interna/externa aktörer
• nå fler barn och unga bland annat genom aktiviteter på fler platser i kommunen
Askersunds kommun har en ungdomsgård, Hörnan, i Sjöängen i Askersund. Ungdomsgården riktar sig idag till unga 13-19 år. I kommunen finns dessutom föreningsdrivna mötesplatser/fritidsgårdar som du samverkar med.
Arbetet sker både på dag- och kvällstid. Arbete kan även ske på helger med god framförhållning. Lördagsöppet har provats under åren, och är aktuellt igen.Kvalifikationer
Vi förväntar oss att du har:
• Genuint intresse för barn och unga.
• Fritidsledarutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• God förmåga att samarbeta och bygga relationer samt en vilja att fortsätta utveckla Ungas fritidsverksamheten och nå fler barn och unga.
• Goda kunskaper i svenska.
• Körkort.
Förmågor och färdigheter som vi värderar högt:
Du har god samarbetsförmåga, men för att lyckas i din roll har du också förmågan att arbeta självständigt, strukturerat och strategiskt. Du är kreativ, kvalitetsmedveten och initiativtagande. Du är beredd att ta i och ta nya tag när det behövs, samtidigt som planerat arbete pågår.
Vi ser gärna att Du har erfarenhet att ha arbetat med barn och unga inom kommunal fritidsverksamhet.
Det är meriterande om Du har utbildning i coachande förhållningssätt. Har Du intressen inom fritid eller idrott, kultur eller konstformer kan det också vara meriterande.
Arbetsplats är Kulturhuset Sjöängen i Askersund (www.sjoangen.askersund.se).
Möjlighet finns att teckna avtal om årsarbetstid.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Provanställning kan bli aktuell.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
