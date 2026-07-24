Vik SV/SO-lärare åk 4-6
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-07-24
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Johan Skytteskolan är en kommunal grundskola i södra Älvsjö. Skolbyggnaden för F-6 är ny sedan 2019 och erbjuder spännande utbildningsmiljöer. På vår skola trivs personalen och många stannar länge.
Läs mer på: http://johanskytteskolan.stockholm.se
Din roll
Vi söker en lärare som kommer att undervisa i svenska och SO i årskurserna 4-6, under höstterminen.
Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap.
Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning samt utvärdering av de klasser du undervisar i.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, en god pedagogisk insikt, samt är tydlig och engagerad för att locka fram det bästa hos eleverna. Du som söker:
är legitimerad lärare med behörighet i ämnena svenska och SO för åk 4-6
Du har god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-07-24Övrig information
Som anställd i Stockholms stad erbjuds du goda fortbildningsmöjligheter. Du erbjuds rabatterad friskvård hos utvalda aktörer och ett friskvårdsbidrag.
Besök gärna https://pedagog.stockholm/
för mer information om hur det är att vara lärare i Stockholm stad
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Västerängsvägen 19 (visa karta
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125 58 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Stockholms stad, Grundskoleavdelningen, Johan Skytteskolan Kontakt
Anna Lindqvist anna.3.lindqvist@edu.stockholm.se 08-50821490 Jobbnummer
10010873