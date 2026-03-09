Vik Stöd-/habiliteringsassistent till BmSS i Mölnlycke - Härryda kommun
Om arbetsplatsen
Orrekullen är en gruppbostad där det bor 6 personer i olika åldrar. Hyresgästerna bor i egna lägenheter som du som personal ofta utgår ifrån. På vardagar är de flesta hyresgäster på sina arbetsplatser. Målgruppen autism, down syndrom och tidig utvecklingsnivå.
Arbetsuppgifter
I första hand söker vi dig som är utbildad Undersköterska/stödassistent och i andra hand söker vi dig som ännu inte utbildat dig men är öppen för att göra det och i övrigt är lämplig för arbete inom vården.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du, tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor, bidrar till att skapa trygghet, god omvårdnad och stöd i vardagen för våra brukare, samt möjliggör en meningsfull och aktiv fritid.
Arbetsuppgifterna är varierande och utformas utifrån varje individs behov, resurser och förutsättningar. I arbetet ingår bland annat inköp, matlagning, städning och deltagande i fritidsaktiviteter. Du ansvarar även för social dokumentation, ombudsuppdrag samt läkemedelshantering enligt delegation.
Vårt arbetssätt är lågaffektivt och strukturerat med fokus på att stärka den enskildes självständighet.
Arbetstiden är ett heltidsmått om 37 timmar per vecka, förlagt till dag, kväll och arbete varannan helg.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
• Förmåga att ta och följa delegerade HSL-uppgifter.
• Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
• Goda datorkunskaper.
• Empatisk och flexibel.
• Ansvarsfull och självständig.
• God samarbetsförmåga och positiv inställning.
• Trygg i att hantera krävande situationer såsom utmanande beteende.
Meriterande
• Du har gått omvårdnadsprogrammet och är undersköterska/stödassistent eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• B-körkort.
• Erfarenhet av arbetsmetoderna lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik.
• Erfarenhet av TimeCare, Treserva och/eller BPSD-registret.
Vi erbjuder
• Heltid som norm
• Hög andel utbildade stödassistenter
• Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex
• Verksamheter med nöjda brukare
• Satsning på kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag 3000 kronor per år
Samplanering
Härryda kommun arbetar för att öka grundbemanningen och minska behovet av timanställningar. Samplanering innebär att du har en hemmaenhet men vid behov även kan arbeta arbetspass på andra enheter inom kommunen.Syftet är att säkerställa kontinuitet och trygg omsorg för brukarna, samtidigt som du som medarbetare får variation, bredare erfarenhet och möjlighet till kompetensutveckling. Introduktion ges för att du ska känna dig trygg.
Övrig Information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska.
För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Marie Holbek, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker. I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhetschef
Jörgen Rabén Hallberg Jorgen.raben.hallberg@harryda.se 031-724 86 97 Jobbnummer
9785149