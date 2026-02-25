Vik.socialsekreterare till Söderhamns kommun
Ditt uppdrag
Till följd av föräldraledighet och tjänstledighet söker vi nu två vikarierande socialsekreterare till enheten Myndighet Barn och Unga med placering vid utredningsgruppen.
Enheten består av fyra arbetslag: Familjerätt, Mottagningsgrupp, Utredningsgrupp samt Uppföljning av vård.
Arbetet innefattar myndighetsutövning inom området IFO barn och unga och de huvudsakliga arbetsuppgifterna är handläggning enligt SoL och LVU. Vi arbetar med målgruppen barn och unga 0-20 år, deras familjer och nätverk. Arbetet är komplext och ställer krav på flexibilitet, initiativtagande och ansvar. Som kollega och medarbetare hos oss har du barnets bästa i fokus och verkar för att skapa delaktighet hos de människor vi finns till för. Du har ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till människor i svåra livssituationer. Du bör ha förmåga att kunna behålla ditt lugn i situationer som är stressade. I arbetet ingår samverkan, såväl med nära kollegor som med andra enheter, förskola, skola, polis och andra viktiga aktörer som kan finnas kring barnet/familjen. Tjänsteresor förekommer.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av yrket, särskilt vad gäller myndighetsutövning inom området Barn och Unga.
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i arbetslaget
Beskrivning av arbetsplatsen
Myndighet barn och unga är en del av sektor Barn och Lärande. På enheten Myndighet barn och unga inom verksamheten IFO arbetar vi med mottagnings-, utrednings- och uppföljningsarbete efter inkomna ansökningar och anmälningar i familjer med barn 0-20 år.
Enheten leds av en enhetschef, biträdande enhetschef samt två förste socialsekreterare som bland annat ansvarar för handledning och stöd i det vardagliga arbetet. Hos oss arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på barnets/den unges behov, välmående och utveckling. Vi tror att samarbete, såväl internt som externt, är av högsta vikt för att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna i livet. Vi är den lilla kommunen som har nära till beslut och där mandat delegeras långt ner i organisationen. Hos oss får du därför både ansvar och möjlighet att använda din kompetens fullt ut. Målet är att utveckla en modern socialtjänst där vi satsar stort på att alla barn och unga i Söderhamns kommun ska få likvärdiga möjligheter till goda levnadsvillkor. Vi söker nu medarbetare som tillsammans med oss vill bidra till det fina och viktiga uppdrag vi har.
Vi vet hur viktigt det är att aldrig känna sig ensam i rollen som socialsekreterare och kulturen hos oss präglas i hög grad av prestigelöshet och tillsammansarbete. Vi värnar om varandra och tar tillvara varandras olika perspektiv och idéer. Som ny kollega till oss har du en utsedd mentor och en plan för introduktion.
Din kompetens
Socionomexamen, 210 hp.
Erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning inom aktuellt område.
Utbildning och erfarenhet av att arbeta med BBiC.
Erfarenhet av Signs of Safety
Kulturell kompetens
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och i skrift.
Du har B-körkort eftersom en del resor i arbetet förekommer.
Vik.1: Tillträde snarast till och med 260915
Vik.2: Tillträde snarast till och med 270228
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
