Vik Socialsekreterare inriktning vuxna
Bodens kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Boden Visa alla socialsekreterarjobb i Boden
2026-07-28
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Team Individ inom Individ- och familjeomsorgen, Bodens kommun, arbetar företrädesvis med vuxna personer som av olika anledningar är i behov av stöd och hjälp för att erhålla en fungerande livssituation. Teamet består av handläggare med bred kompetens inom socialt arbete och med spetskompetens inom områdena försörjningsstöd, skadligt bruk/beroende samt LSS/socialpsykiatri. Vi söker en socialsekreterare med inriktning vuxna till Team Individ då en av våra medarbetare blir förälder inom kort. I tjänsten ingår handläggning av ärenden i målgruppen vuxna, med skadligt bruk/beroende av alkohol/narkotika. Team Individ har i dagsläget 3,0 socialsekreterare med inriktning vuxna, 2,0 socialsekreterare med inriktning unga vuxna samt 1:e socialsekreterare inom området. Kollegor och chef stöttar och vägleder dig i det dagliga arbetet. Socialsekreterare inom teamet arbetar i nära samarbete med varandra inom samtliga kompetensområden såsom skadligt
bruk/beroende, försörjningsstöd och LSS/socialpsykiatri samt med Team stöd som är vår samlade öppenvård. Hos oss blir du en viktig del i ett multikompetent team på 16 personer som tillsammans utifrån sina olika kompetensområden arbetar med målet att skapa en fungerande helhet för den enskilde. Vi erbjuder ett spännande och ansvarsfullt arbete i ett positivt team med god sammanhållning. Tillsammans med de andra teamen inom IFO bedriver och utvecklar vi en organisation uppbyggd för att ha den enskilde och familjen i fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning, d v s utreda, bedöma och fatta beslut utifrån gällande lagstiftning inom området; Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Du ansvarar för uppföljningar och omprövningar av dessa beslut. Handläggning och dokumentation utgör en betydande del av arbetet liksom att i olika konstellationer samverka internt och externt. Arbetsuppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla vilket kräver ett flexibelt förhållningssätt.Kvalifikationer
Socionomutbildning eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms adekvat. Kunskap och erfarenhet inom området skadligt bruk/beroende liksom erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande. Vi söker en ansvarsfull, positiv och flexibel person som kan bidra till att göra skillnad för den enskilde brukaren, utveckling av verksamheten samt en god arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort B erfordras.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse, upphör: 2028-01-31 .
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
• Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
• Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
• Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
• Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
• Vi har rökfri arbetstid
• Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
• Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Vision
Marianne Ericsson Westin +4692162000 Jobbnummer
10013664