Vik sjuksköterska till Hemsjukvården - Bodens kommun, Socialförvaltningen - Sjuksköterskejobb i Boden

Bodens kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Boden2021-04-12Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till fritidsaktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.2021-04-12Det är ett vikariat med tillträde 1/5 och som sträcker sig året ut.Som sjuksköterska i hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra legitimerade yrkesgrupper.Tjänstgöring dag, kväll och helg.Legitimerad sjuksköterska.Specialiststutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller geriatrik är meriterande.Erfarenhet från arbete i öppen hälso- och sjukvård eller kommunal hälso- och sjukvård är meriterande.Personlig lämplighet är viktigt och vi vill att du är lösningsfokuserad och har ett reflekterande förhållningssätt i ditt arbete.Körkort är ett krav.ÖVRIGTVi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan.När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. Observera att kuvertet inte får vara öppnat när vi tar emot det. För att underlätta hanteringen av din ansökan kan du själv i förväg begära ett utdrag, se länk via hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-05-01 Tillträde första maj eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-26Bodens kommun, Socialförvaltningen5685027