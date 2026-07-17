Vik. Mellanstadielärare Trojaskolan i Ryd
Tingsryds kommun / Grundskollärarjobb / Tingsryd Visa alla grundskollärarjobb i Tingsryd
2026-07-17
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Trojaskolan är en enparallellig F–6-skola med tillhörande fritidshem och cirka 130 elever. Hos oss möts elever och personal i en trygg och familjär miljö där vi arbetar utifrån övertygelsen att alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar och behov.
Vi värdesätter det relationsskapande arbetet och ser trygga relationer som en grund för elevernas lärande, utveckling och välmående. Vår målsättning är att skapa utvecklande, tillgängliga och strukturerade lärmiljöer både i klassrummen och på skolgården. Undervisningen präglas av inkludering, delaktighet och höga förväntningar på alla elever.
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
1 plats(er).
Vi söker en engagerad och kompetent lärare till ett heltidsvikariat med anledning av en medarbetares föräldraledighet. Vikariatet omfattar perioden från oktober 2026 till läsårets slut och det finns eventuellt möjlighet till ytterligare förlängning.
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i enlighet med gällande styrdokument. Du arbetar nära kollegor för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling. I tjänsten ingår även kontakt och samarbete med vårdnadshavare, elevhälsa och övrig personal på skolan.
Du kommer att möta elever med olika bakgrunder, erfarenheter och behov, vilket ställer krav på ett flexibelt och inkluderande arbetssätt där undervisningen anpassas utifrån elevgruppens förutsättningar.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare
Har god förmåga att skapa trygga och förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Är engagerad, ansvarstagande och har ett tydligt elevfokus.
Kan anpassa undervisningen genom varierade arbetssätt, redovisningsformer och digitala verktyg.
Erfarenhet av eller kunskap om språkutvecklande arbetssätt är meriterande. Även erfarenhet av att arbeta inkluderande och differentierat för att möta elevers olika behov ses som en tillgång.
Eleverna använder Chromebooks som ett verktyg i undervisningen och sitt lärande. Därför ser vi gärna att du känner dig bekväm med att använda digitala hjälpmedel i din undervisning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 , upphör: 2027-06-16 .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336504". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds Kommun
(org.nr 212000-0621)
Box 88 (visa karta
)
362 22 TINGSRYD Arbetsplats
Tingsryds kommun Kontakt
Rektor
Emma Molin Emma.molin@tingsryd.se +4645938604 Jobbnummer
10004991