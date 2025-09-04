Vik. Lärare sökes El- och energiprogrammet S:t Eriks gymnasium
Stockholms kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
På Polhemsgatan 35 finns S:t Eriks gymnasium, RGRH (Riksgymnasiet för rörelsehindrade) och Polhems anpassade gymnasium.
S:t Eriks gymnasium är en stor gymnasieskola som ligger på Kungsholmen i Stockholms innerstad. Här finns en spännande blandning av både högskoleförberedande program och yrkesprogram där kreativitet och kunskap står i centrum.
S:t Eriks gymnasium har en mångfald av utbildningar, aktiviteter, nationaliteter och språk vilket gör den till en rolig och stimulerande arbetsplats för både elever och personal.
Vi utbildar för yrken inom automation, elteknik och kommunikation, finsnickeri, florist, frisör och stylist, design och sömnad yrkesintroduktion. Vi förbereder för högskola genom estetiska programmets bild och formgivning, animation, film och regi, musik, eventteknik, musikal och teater, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammets medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap. Vi har även vuxenutbildning, anpassad gymnasieskola samt Riksgymnasiet för rörelsehindrade (RGRH).
Vi är HBTQI-certifierade.
Välkommen att läsa mer om vår skola på: https://steriksgymnasium.stockholm.se/Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
S:t Eriks gymnasium söker dig som är legitimerad yrkeslärare mot el och som vill arbeta inom El och energiprogrammet. Du får vara med och forma morgondagens elektriker. Du tycker om att förmedla kunskap och se andra växa.
• Du kommer att ingå som en del i ett arbetslag där mentorskap för en elevgrupp ingår.
• Du kommer att arbeta inom elteknik med nyinstallation, ombyggnad och service som fokus.
• Du kommer bland annat att undervisa i ämnen inom automationsteknik, praktisk ellära.
• Du kommer att arbeta praktiskt och teoretiskt för att förmedla kunskapen som en blivande elektriker behöver ha.
• I tjänsten ingår mentorskap vilket betyder att du kommer att ha nära kontakt med dina elever, föräldrar och kollegor.
• Du arbetar med ett tydligt kommunikationssätt och säkerställer att ditt budskap når fram, du förmedlar dina yrkeskunskaper, du planerar, organiserar och prioriterar dina uppdrag på ett effektivt sätt.Kvalifikationer
• Du är trygg och stabil i din yrkesroll, kommunicerar på ett tydligt och lösningsfokuserat sätt.
• Du värnar om att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.
• Du arbetar strukturerat och förmedlar dina yrkeskunskaper på ett professionellt sätt.
• Du ser inkludering och normmedvetenhet som en självklar del av din yrkesutövning.
• Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
• Du använder datorn som ett naturligt redskap för att utveckla och dokumentera elevernas lärande.
Du är utbildad elektriker med dokumenterad utbildning.
Du har arbetat som elektriker under några år, antingen som egenföretagare eller anställd. Meriterande är om du har drivit eget företag och har goda och etablerade kontakter inom elbranschen.
Det är viktigt att du besitter kunskaper om de krav och riktlinjer som elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) ställer för erhållandet av elcertifikat och vägen till behörig elektriker samt har kunskap om de lagstiftningar som gäller för elinstallation och elsäkerhet.
Tjänsten avser anställning med start 20 oktober fram till ca 5 november 2025 kan bli förlängd tid.
Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att se till personlig lämplighet i samband med tjänstetillsättningen.
Tjänsten kan komma att tas i anspråk vid övertalighet eller interna sökanden i staden.
Utdrag ur belastningsregistret begärs i samband med eventuellt erbjudande om anställning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5060". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, S:t Eriks gymnasium Kontakt
Mats Brynje - biträdande rektor mats.brynje@edu.stockholm.se Jobbnummer
9491898