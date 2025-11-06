Vik. Lärare i förskoleklass på Mössebergsskolan
Inför nästa termin behöver vi komplettera vår arbetsgrupp ytterligare - kanske är det just dig vi söker?
Vilka är vi?
Mössebergsskolan och fritidshemmen ligger fint på Mössebergs sluttning med gångavstånd till stora friluftsområden och vår egen skolskog.
Skolan ligger i anslutning till Falköpings resecentrum vilket erbjuder goda förutsättningar för pendling. Mössebergsskolan är en tre-parallellig F-6 skola med drygt 500 elever. Vår vision är "Den hoppfulla skolan" där framtidstro, resurser och miljö är tre viktiga komponenter.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten innebär att arbeta i förskoleklass där du tillsammans med lärarkollegor ansvarar för verksamheten i förskoleklasserna. På Mössebergsskolan erbjuder vi dig att arbeta tillsammans med behöriga lärare och en väl inarbetad elevhälsa.
Mössebergsskolan är en stor skola som rymmer gedigen erfarenhet och kunskap. På Mössebergsskolan arbetar vi i "trios" bestående av ansvariga lärare för parallellklasserna i varje årskurs. Övrigt samarbete sker i de olika arbetslagen, med fritidshemmen samt på vår gemensamma KL-tid. Under KL-tiden, som är utlagd två timmar varje vecka ligger fokus på det kollegiala lärandet.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är legitimerad lärare för förskoleklass. Som person är du positiv och lösningsfokuserad, har en god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt när situationen kräver det. Vi önskar att du har många goda pedagogiska tankar omkring utformandet av undervisningen med elevernas bästa i fokus.
Hos oss är gruppdynamiken viktig därför kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vårt fokus är att hitta medarbetare som vill vara en del av vår kompetenta och drivande personalstyrka.
Upplysningar
Tjänsten är ett långtidsvikariat med ev möjlighet till förlängning.
I denna rekrytering kommer vi ha löpande urval och intervjuer kan komma att genomföras under annonseringsperioden.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
