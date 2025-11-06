Vik. lärare grundskolan åk F-9, Floby skola
2025-11-06
Nu söker vi nya kollegor som vill bli en del av vårt kreativa arbetslag där vårt största fokus är att våra elever ska få bra undervisning och tillvaro under sin skoltid.
Vad kan vi erbjuda dig?
Floby skola är en F-9 skola med ca 350 elever. Högstadiet är tvåparallelligt och här går ca 130 elever. Vårt fokus är att skapa en god studiemiljö för våra elever och att förbereda dem väl för gymnasiet och livet därefter. Gymnasiebehörigheten för våra elever har de två senaste åren varit omkring 90%.
Vad söker vi hos dig?
Du som söker ska ha lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolan F-9, helst inom NO och/eller SO. I din roll förväntas du täcka upp vid ordinarie lärares frånvaro - ytterligare information ges vid en ev. intervju.
Vi söker dig som genom att vara en trygg och tydlig lärare med hög ämneskompetens kan bidra till att vi bibehåller vår goda måluppfyllelse.
Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, lätt för att anpassa dig utifrån ändrade förutsättningar och att du tar egna initiativ i arbetet. Som person har du lätt för att behålla lugnet vid svåra situationer. Mycket av det dagliga arbetet gör du självständigt, därför är det viktigt att du trivs med det.
I ditt arbete ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på skolan. Du ska även arbeta för en trygg och stimulerande arbetsmiljö, både för skolans elever och pedagoger.
Vi värdesätter vårt goda samarbete och tillsammans i arbetslaget och med elevhälsoteamet ska vi skapa förutsättningar för elevers kunskapsutveckling att nå läroplanens och kursplanernas mål.
Hos oss är det viktigt med bra gruppdynamik, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar
I den här rekryteringen kommer vi ha löpande urval och intervjuer kan genomföras under annonseringsperioden.
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir erbjuden anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
Publiceringsdatum2025-11-06
