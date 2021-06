Vik kommunikatör - Hudiksvalls kommun Kommunikationsenheten - Administratörsjobb i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun Kommunikationsenheten / Administratörsjobb / Hudiksvall2021-06-30Kommunikationsavdelningen är centralt placerad på kommunledningsförvaltningen och består av kommunikationschef och fyra kommunikatörer. Nu ska en av kollegorna ha barn och vi behöver en vikarie under hennes föräldraledighet.En kommun ansvarar för många viktiga funktioner i vårt samhälle - allt från utbildning och social omsorg till teknisk service och räddningstjänst. Vi på kommunledningsförvaltningen ser till att alla kommunens funktioner samordnas, utvecklas och följs upp utifrån övergripande politiska beslut.Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden, nya stadsdelar och vår landsbygd. Vi arbetar för ett mer hållbart Hudiksvall, som bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. När du har en fråga, fundering eller synpunkt om Hudiksvalls kommun finns vårt Servicecenter där för att lotsa dig rätt. Vi är kommunledningsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.2021-06-30Kommunikationsavdelningen är ett stöd för förvaltningarna i deras kommunikationsansvar. Det kan till exempel handla om kommunikationsplanering tillsammans med kommunens olika verksamheter, produktion av film och text eller att vara kommunikationsstöd i olika projekt. Kommunikationsavdelningen har ett övergripande ansvar för bland annat kommunens webbplats hudiksvall.se och intranätet Hint. Vår facebook-sida är en annan viktig kanal.Vi söker dig som tycker att det är spännande att arbeta i en offentlig organisation. Du är serviceinriktad, bra på att samarbeta och finna lösningar. Du tycker om att ha mycket på gång utan att förlora den strategiska helhetssynen.Du ska kunna driva projekt och arbeta självständigt utifrån givna förutsättningar och tidsramar. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt anpassa ditt uttryck till olika grupper. Du måste kunna arbeta under press, till exempel vid akuta händelser.Vi söker dig som har högskoleexamen inom kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer relevant samt helst bred erfarenhet av kommunikationsarbete.Vi lägger stor vikt vid egenskaper som personlig mognad, kreativitet, lyhördhet och prestigelöshet.ÖVRIGTMitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se. Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-09-13 , upphör: 2021-11-30 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-09Hudiksvalls kommun Kommunikationsenheten5838208