Vik förskollärare till Medåkers Förskola

Vi söker en engagerad förskollärare till Medåkers Förskola!
Är det dig vi söker?
Om uppdraget
Du kommer att ansvara för sedvanliga arbetsuppgifter i ett arbetslag tillsammans med en kollega
Om förskolan
På förskolan finns två avdelningar som befinner sig i olika lokaler, men som ofta samarbetar. Utemiljöerna är stora med olika lekmiljöer. De äldre barnen äter lunch i matsalen och de yngre på avdelningen.
Om skolan
Utöver förskola finns även skola åk F-6 och fritidshem.
I lokalerna finns tillgång till idrottshall även för förskolan. Vi har även slöjdsalar, tillagningskök och matsal.
Skogen ligger ett stenkast bort och blir därför en av förskolans vardagliga lek- och lärmiljöer.
Din Profil
Du är en person som har lätt för att samarbeta, är flexibel, arbetar lösningsfokuserat och inte minst har ett brinnande intresse för barnens välmående, utveckling, lärande och lek. Du ser utomhusmiljön som en av förskolans lek- och lärmiljöer, och du har ett genuint intresse för förskolans profilering mot idrott, natur och friluftsliv.
Då vi är en friförskola och en liten enhet ser vi att du är en drivande person som önskar vara delaktig i att påverka och utveckla verksamheten på ett positivt sätt, tillsammans med rektor, kollegor och huvudman. Du behöver vara beredd på att även kunna täcka upp för kollegor vid behov.
Kvalifikationer/krav
• Det är önskat att du är utbildad förskollärare eller har erfarenhet av yrket
• Arbetslivserfarenhet är starkt meriterande
• Du behöver vara engagerad, flexibel och lösningsfokuserad
• God samarbetsförmåga med så väl kollegor som vårdnadshavare
• Det är meriterande om du har erfarenhet av utomhuspedagogik och/eller om du varit (är) idrottsledare eller liknande.
• Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänst
Tjänsten är 100 %. Semestertjänst. Individuell lönesättning.
Visstidsanställning. Gravvikariatet tillträds efter överenskommelse men troligtvis i mars.
Bifoga CV och personligt brev i din ansökan, som du mailar till rekrytering@medakersfriskola.se
snarast. Anställning sker löpande med senaste ansökningsdag den 28/2, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid erbjuden anställning krävs att utdrag ur belastningsregistret uppvisas innan anställningsavtal skrivs.
Kontakt vid frågor
Rektor Kathrin Thomas
Telefon: 076-0057117Kathrin.thomas@medakersfriskola.se
Läs mer om Medåkers Friskola och förskola på: www.medakersfriskola.se Så ansöker du
