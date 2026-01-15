Vik. Familjerådgivare till Biståndsenheten
Familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet enligt socialtjänstlagen men är en självständig enhet utan myndighetsutövning och inordnas därför inte i den övriga verksamheten som bedrivs inom socialtjänsten. Familjerådgivningen ligger organisatoriskt under Socialförvaltningens biståndsenhet, Barn och unga. Med familjerådgivning avses verksamhet med syfte att genom terapisamtal medverka till bearbetning av samlevnadskonflikter främst i parförhållanden och familjer.
Om du vill vara med i någonting spännande, lärorikt och samtidigt skapa en trygg miljö för våra familjer ska du söka detta vikariat. Vi kan erbjuda dig ett varierande och utmanande jobb med goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet till kunskapspåfyllnad. I Gällivare kommun har vi en enhet med all myndighetsutövning inom socialtjänstens områden. Biståndsenheten har en verksamhet med två enhetschefer, en för gruppen barn och unga och en för vuxengruppen, dessutom har man en samordnare inom varje grupp. Till vårt stöd har vi också ett öppenvårdsteam som jobbar på uppdrag av socialsekreterarna via biståndsbeslut.Arbetsuppgifter
Som Familjerådgivare möter du individer och par som vill ha hjälp att hantera svårigheter och konflikter - oavsett kön, kultur, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Arbetet i vardagen är självständigt och du har ett eget behandlingsansvar. Det primära uppdraget består av samtal med par eller partner i relationer där krishantering, konflikthantering och reparerande av relationer är vanligt förekommande teman. Kontakten sker på medborgarens initiativ och samtalen bygger på terapeutisk grund. I arbetet ingår även samverkan med andra kollegor inom vår verksamhet samt samverkan internt och externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning med minst kandidatexamen inom socialt arbete alternativt psykosocialt- eller terapeutiskt kunskapsfält samt yrkeserfarenhet av terapisamtal med partners och/eller familjer i svåra situationer och kriser. Meriterande är lämplig vidareutbildning till exempel grundläggande psykoterapiutbildning steg 1, utbildning i sexologi och genusvetenskap och erfarenhet av självständigt behandlingsarbete. Extra meriterande är om du har yrkeserfarenhet av familjerådgivning.
Vi söker dig som trivs i en verksamhet där förutsättningar kan förändras och där flexibilitet är en styrka. Du bidrar aktivt till att utveckla våra arbetsformer och arbetar med engagemang, drivkraft och ansvarstagande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och därför söker vi en person som är relationsskapande, trygg och lyhörd samt delar Familjerådgivningens värdegrund som bottnar i mänskliga rättigheter och med särskilt fokus på barnkonventionen. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Gällivare kommun erbjuder
Friskvårdstimme
Styrketräning/gruppträningspass eller dagskort på Dundret.
Möjlighet att växla semesterdagstillägget mot ledighet
gratis bad upp till 12 tillfällen/månaden och
Biståndsenheten har arbetstidsförkortning, med 2.5 timmar per vecka vid heltidsarbete - innebär att arbetstiden är 35,92 tim/vecka
flexavtal
Vi satsar på nära ledarskap, samordnare för handledning samt extern handledning tillsammans med övriga handläggare.Anställningstyp/arbetstider
Heltid, vikariat 2026-02-02-2026-08-02, med eventuell förlängning.Ersättning
Tillträde: 2026-02-02 eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Upplysningar
Verksamhetschef Sandra Menonen 0970-818 775
Verksamhetschef Maria Apelqvist 0970-818 312
