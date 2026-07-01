Vik butikschef till vår butik i Falköping
Rabalder AB / Chefsjobb / Falköping Visa alla chefsjobb i Falköping
2026-07-01
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Vik butikschef till vår butik i Falköping
Som butikschef på Rabalder har du fokus på försäljning. Du jobbar själv som säljare i butik samt har det fulla ansvaret för butikens resultat. Du skall kunna motivera och leda dina medarbetare trots att ni inte jobbar så många timmar tillsammans.
I ditt arbete ingår budgetarbete, schemaläggning, personalansvar samt analys av försäljningen. Att du gillar att jobba mot uppsatta mål samt alltid ger bästa service ser vi som en självklarhet.
Vi söker dig som:
• har erfarenhet av försäljning i butik och som sätter stort värde på att skapa nära kundrelationer.
• är positiv, resultatorienterad och entusiasmerande med starkt eget driv.
• gillar att arbeta självständigt i högt tempo, och ser utmaningar som en del av din utveckling varje dag.
• känner vikten av att vara en förtroendeingivande, engagerad och ödmjuk säljare.
• kan vara flexibel.
Så här arbetar vi:
• Vi sätter alltid kunden i fokus och ger den vår bästa omsorg och service.
• Vi tar fullt ansvar på våra arbetspass dvs, är kreativa, noggranna och lösningsorienterade.
• Vi strävar ständigt efter att utveckla våra säljaregenskaper och vi arbetar alltid med personlig styling.
• Vi har tydliga gemensamma mål med vår framtida försäljning och sist men inte minst är vi flexibla och stöttar varandra i vardagen.
Tjänsten är på ca 35 t/v under ett års tid med ersättning enligt gällande kollektivavtal med tillägg av företagets förmåner. Tillträde 15 aug.
Känner du att du vill bli en i teamet och att ovan stämmer in på dig är du välkommen med din kortfattade ansökan samt foto till jobb@rabalder.se
.
Urval sker löpande så skynda dig in med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobb@rabalder.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vik Butikschef Falköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rabalder AB
(org.nr 556716-2556)
Göteborgsvägen 4 (visa karta
)
521 30 FALKÖPING Arbetsplats
Rabalder Falköping Jobbnummer
9987188