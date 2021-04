Vik Butikschef PMU Second Hand - Pingst-Fria Församlingar i Samverkan - Chefsjobb i Tyresö

Pingst-Fria Församlingar i Samverkan / Chefsjobb / Tyresö2021-04-06Vikarierande Butikschef 80% till vår Second Hand i TyresöVill du vara med och förändra liv och miljö? Då kan detta vara jobbet för dig!Pingstkyrkan i Tyresö driver en framgångsrik Second Hand-butik tillsammans med en omfattande social verksamhet. Arbetet vilar på en kristen grund och är en del av församlingens verksamhet.Nu söker vi dig som har erfarenhet av detaljhandel, försäljning och har ett stort engagemang för hållbarhet och socialt ansvar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom god social kompetens och ett tydligt ledarskap. Du är butikens ansikte utåt i kontakten med våra olika samarbetspartners.Du leder det huvudsakliga administrativa arbetet, med god kontakt i den dagliga driften av butiken. Som vikarierande butikschef behöver du kunna sätta tydliga strukturer, vara trygg i din chefsroll och gilla ett högt tempo. Du har god förmåga att utveckla och leda människor utifrån deras egna förutsättningar. Tidigare ledarerfarenhet krävs, gärna från ideell verksamhet. Medarbetarna består av volontärer, anställda samt personer som genomför arbete inom ramen för olika sysselsättningsåtgärderDu rapporterar till verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen för verksamheten. Vi utgår från att du delar vår kristna tro och är beredd att jobba i nära samarbete med församlingen.Vår verksamhetVår vision är att ge mervärde åt både människor och prylar, och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle, kunna ge stöd åt de svaga i vår värld och vara en mötesplats i Tyresö. Allt vårt överskott går till humanitärt arbete här hemma och på olika håll i världen.Du ansvarar för:Den övergripande planeringen av Second Hand-verksamheten, vår vision och mål.Att planera bemanning.Kontakter med Arbetsförmedling, kommunen och andra samarbetspartners.Butiksnätverket genom vår närmsta partnerorganisation PMU.Administration och uppföljning.2021-04-06Butiksarbete och försäljningTidigare erfarenhet som butikschef inom detaljhandelArbete med social inriktning är meriterandeGymnasiestudier med ekonomisk inriktning.Eftergymnasiala studier med inriktning på marknadsföring, ledarskap och organisation är meriterande.B-körkortPersonliga kvalifikationerDu är en tydlig chef.Du gillar högt tempo och ser vad som behövs för ditt team.Du är social, kommunikativ och lösningsinriktad.Förmåga att se helhet, vision och utveckling.Hjärta för människorTjänsten är ett vikariat på 80% 2021-07-01- 2022-06-31 med möjlighet till viss förlängning. Placering vid vår Second Hand-butik i Tyresö. Provanställning kan förekomma. Tillträde 2021-07-01.Frågor om tjänsten besvaras av butikschef, Emelie VillarroelE-postadress: emelie@tyresopingst.se Telefon: 08-457 09 94Välkommen med din ansökan till emelie@tyresopingst.se snarast möjligt då dessa kommer att hanteras löpande, dock senast 2021-05-07.Sista dag att ansöka är 2021-05-07Pingst-Fria Församlingar i SamverkanBollmora Gårdsväg 813539 TYRESÖ5674109