Vik. Butikschef

Vi söker nu en vikarierande Butikschef till vår SOVA butik i Länna, Stockholm. Det är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Vi söker dig som brinner för försäljning, vill arbeta i och ansvara för ett lag och skapa förutsättningar för utveckling!
Som företag vill vi skapa förutsättningar för god sömn. Vårt uppdrag är alltid att hitta rätt säng till kunden, oavsett behov och önskemål. Vi gör det på ett sätt som ingen annan gör. Vårt intresse i att hjälpa kunderna och vår gedigna kunskap är verktyget och vi är hantverkarna. Tillsammans med dina kollegor kommer du att erbjuda våra kunder hög personlig service med ett professionellt bemötande och gedigen produktkunskap.
SOVA erbjuder våra medarbetare en noggrann onboardning process, produktutbildningar samt löpande utbildningar inom såväl försäljningsteknik som ledarskap. Vi har en stark värdegrund som skapar en stark laganda inom företaget.
Som butikschef på SOVA ansvarar du för den operativa verksamheten på din enhet och rapporterar till ansvarig regionchef. Du tar fullt ansvar för dina medarbetare i ditt team, med allt från schemaläggning, att budget hålls och att försäljningsmål infrias till säkerställande av en bra arbetsmiljö. Vi söker efter dig som har tidigare erfarenhet av att leda människor och arbeta med försäljning och att bygga kundrelationer. Vi ser helst minst två års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Utöver din enhet kommer du att ha en viktig roll på regionen, tillsammans med dina kollegor. Vi tror nämligen att det finns en styrka i att vara en sammansvetsad region som samarbetar och drar nytta av varandra erfarenheter och kompetenser.
Som person är du en lagspelare och besitter ledaregenskaper. Du är prestigelös och har lätt för att samarbeta och skapa relationer och du brinner för att skapa förutsättningar för andras utveckling. Självklart är du en positiv och härlig person som gör våra butiker ännu trevligare! Viktigast för oss är att du är en person som drivs av försäljning och motiveras av din personliga utveckling. Vi lägger stor vikt vid personligt driv och engagemang. På SOVA vill vi kunna utveckla människor och coaching är något vi jobbar med varje dag. Allt för att leverera den bästa kundupplevelsen men även för att du ska växa i din yrkesroll och som individ. För oss är det viktigt att du är driven och hungrig på att fortsätta utvecklas i din karriär!
