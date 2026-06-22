Vik barnskötare till Beckombergaskolan
Stockholms kommun / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-06-22
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till oss på Beckombergaskolan. Vi är en F-6-skola med cirka 500 elever. Skolan ligger i utkanten av Bromma med en grön och fin skolgård och fräscha skollokaler. Vi är organiserade i arbetslag där varje årskurs är ett arbetslag men mycket gör vi tillsammans och vi strävar efter en stark vi-känsla på skola och fritids.
På skolgården har vi en rastbod där eleverna kan låna bollar, hopprep och annat så att vi får röresleaktiviteter på rasterna. Vi har eget kök och serverar oftast tre olika rätter per dag och har ett stort och varierat salladsbord.
Din roll
Som barnskötare hos oss står du för ett viktigt bidrag i det dagliga arbetet med undervisningen i såväl skola som fritidshem. Tillsammans med övriga kollegor medverkar du till en trygg, positiv, meningsfull och utvecklande miljö för alla våra elever, såväl enskilt som i grupp. Du arbetar utifrån ett heldagsperspektiv där skola, rastverksamhet och fritids alla är lika viktiga för att eleverna ska nå målen. Du stöttar enskilda elever och hela elevgrupper under skoldagen i den lärarledda undervisningen och du planerar och genomför aktiviteter på fritidshemmet i samarbete med skolans lärare mot fritidshem.
Som barnskötare hos oss handlar du i enlighet med läroplanen, uppsatta mål, policys och riktlinjer.
Din kompetens och erfarenhet
Just nu söker vi två barnskötarvikarier för höstterminen. En av tjänsterna är på heltid, den andra på 75%.
Vi söker dig som har:
Barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning arbetsgivaren bedömt som likvärdig.
Erfarenhet av att arbeta i grundskola och på fritidshemmet
Goda kunskaper i svenska språket och förmåga att kommunicera väl i såväl tal som skrift.
Erfarenhet av arbete med elever inom NPF
Som person är du engagerad, flexibel och självgående. Du har ett tydligt barnfokus och ett intresse av att bidra till barnens utveckling och lärande. Vi söker dig som har en positiv attityd i ditt arbete och till ditt arbetslag. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa dig efter mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och samverkar med barn, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och professionellt sätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Styresman Sanders väg 14 (visa karta
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168 60 BROMMA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 1, Beckombergaskolan Kontakt
Fredrik Göthe fredrik.gothe@edu.stockholm.se 0761242847 Jobbnummer
9972212