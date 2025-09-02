Vik. Barnskötare 75% till Trummans förskola
Arbetet i förskolan är ett utmanande, spännande och kreativt jobb i nära samarbete med kollegor i arbetslag. Du har stora möjligheter att utvecklas i ett kreativt arbete tillsammans med barn och kollegor. Barnen ska ges nya utmaningar, få stöd och stimulans för sin utveckling och i sitt lärande i samarbete med förskollärare och barnskötare på avdelningen.
Gällivare kommun genomgår en stor samhällsomvandling. Kom och var med på denna spännande resa!
Trummans förskola är centralt belägen i Gällivare. Bebyggelsen runt omkring består av hyreshus och villor och olika servicebyggnader som badhus, ishall, bibliotek, museum, skolor och natursköna park- och skogsområden. Det är gångavstånd till centrum och till skolor som Hedskolan och Sjöparksskolan.
Förskolan har fyra åldersindelade avdelningar, 1-2 årsavdelning, 3 årsavdelning, 4 årsavdelning och en 5 årsavdelning Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare kommer du tillsammans med de andra i arbetslaget genomföra de aktiviteter som är planerade utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö). Kvalifikationer
Barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening) Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad anställning 75% from 250917 - 251231 med chans till förlängning om erforderliga beslut tas. Ersättning
Månadslön enligt avtal och vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk.
Tillträde / Ansökan
Tillträde: 2025-09-17 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdagen: 2025-09-12
Upplysningar
Vid frågor kring tjänst kontakta
Marina Nilsson
Rektor Gällivare Kommun
Telefonnummer: 0970 - 81 89 73
Mail: marina.nilsson@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal
010 - 442 99 19
Mail: gallivare.norrbotten@kommunal.se
