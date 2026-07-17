Vik barnskötare
Förskolorna Upptäckarna AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-07-17
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Vi söker en erfaren, engagerad och utbildad barnskötare som brinner för att arbeta med I Ur och skrur profilering. Start 10/8-26.
Inom förskolorna upptäckarna AB finns fyra fristående enhet varje förskola har sin profilering som de arbetar efter. Förskolorna drivs privat och är belägna i Älvsjö.
Att i ett arbetslag inom förskolan arbeta efter våra styrdokument bl.a Lpfö 18/25. Att vara delaktig i utformandet av vår förskola.
Att se det kompetenta barnets möjligheter. Ett bra förhållningssätt mot barn, vårdnadshavare och kollegor är av stor vikt. Barns inflytande är viktigt i utformandet av vår verksamhet. Självledarskap är något vi har arbetat med under detta år, som ett led i vår kompetens utbildning.
Att erbjuda barnen en lustfylld dag med läroplanens intentioner, inom vår profilering som är I Ur och Skur. Vi är anslutna till friluftsfrämjandet och deras knytt, knopp och mulle utbildningar.
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och vill arbeta heltid. Du är utåtriktad och engagerad, ha stor initiativförmåga. Kan läroplanen arbetar efter den.
Bra på att kommunicera och samspela både med barn, vårdnadshavare och pedagoger.
Vi erbjuder; Planeringsdagar, planeringstid, reflektionstid, pedagogisk måltid, arbetskläder, friskvårdspeng, friskvårdsaktiviteter, fortbildningar både egna och tillsammans, stöd i form av ped utvecklingsledare och specialpedagog. bra arbetskollegor och underbara barn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: rekrytering@upptackarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolorna Upptäckarna AB
(org.nr 556695-7857), http://www.upptackarna.se
Långsjövägen 12 (visa karta
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125 30 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Förskolan I Ur och Skur Vindleken Jobbnummer
10005391