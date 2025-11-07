Viggestorpsskolan söker grundlärare i fritidshem
Finspångs kommun / Pedagogjobb / Finspång Visa alla pedagogjobb i Finspång
2025-11-07
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finspångs kommun i Finspång
, Katrineholm
, Askersund
eller i hela Sverige
Vill du jobba med oss?
Vi är ett härligt gäng som söker nya medarbetare till våren.
Viggestorpsskolan är en skola som präglas av stort engagemang. All personal ser möjligheter att
tillsammans med eleverna skapa en god lärmiljö som präglas av trygghet och trivsel.
Vi är en F-6 skola med cirka 350 elever. Skolan ligger lugnt och naturskönt. På skolan arbetar en hög andel legitimerade lärare och många engagerade pedagoger. Alla våra elevers framgång är något som genomsyrar arbetet på skolan, där vi tillsammans med vårdnadshavare försöker medvetandegöra våra elever om kraften i sin egen ansträngning. Vi arbetar med att erbjuda våra elever en skolgång som främjar ansvarstagande, självkänsla och empatisk förmåga.
Vi på Viggestorpsskolan arbetar för att:
• eleverna ska bli delaktiga i sitt eget lärande och lära sig att ta eget ansvar för sin kunskapsutveckling
• utveckla en likvärdig fysisk lärmiljö för eleverna
• skapa trygga och meningsfulla raster
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer ingå i fritidshemmets arbetslag tillsammans med kvalificerad personal. Du tar ansvar för fritidshemsverksamheten tillsammans med övriga kollegor i allt vad det innebär för att utveckla det pedagogiska arbetet.
Arbetstiden kommer mestadels läggas under skoltid och eftermiddagsomsorg, men kan även komma att innehålla en del morgonomsorgstider. I uppdraget ingår att stötta upp i skolan under förmiddagen med exempelvis rastverksamhet och resursstöd i klassrum. Där kan du komma att handleda, stötta och motivera elever enskilt eller integrerat i klassverksamheten.
Även andra arbetsuppgifter ingår i uppdraget såsom att tillsammans med skolans övriga personal planera verksamheten så den anpassas efter elevernas behov.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning av erforderliga beslut.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare med inriktning mot fritidshem alternativt har
fritidspedagogbehörighet. Tidigare erfarenhet av fritidsverksamhet samt att arbeta med barn med
särskilda behov ser vi som meriterande.
Även kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande ses som meriterande för tjänsten. Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund.
Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar viktig. Vi värdesätter att du är strukturerad, engagerad och kommunikativ, eftersom vi arbetar i team som förutsätter ett nära samarbete med elevers föräldrar och undervisande lärare. Du tycker arbetet med elever är stimulerande och du har en positiv elevsyn vilket innebär att du utgår från att elever kan och vill. Du skapar förtroendefulla relationer med elever och föräldrar.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Arbetslivserfarenhet:
Lärare i fritidshem.
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423) Arbetsplats
Utbildning, Förskola/Grundskola, låg och mellanstadie, Viggestorpsskolan Kontakt
Biträdande rektor Karin Wärn 0122-85018 Jobbnummer
9593043