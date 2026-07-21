Vietnamesisk kock
Yummy Pho Vietnamesisk AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-07-21
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Vi söker en kock från Kina, Thailand eller VietNam med mycket erfarenhet inom Asiatisk kök.
Arbetstid främst förlagt till dagtid samt 2 av 4 helger i månaden. 100% .
Individuell lönesättning.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som kock hos oss kommer du att:
Tillaga och presentera våra rätter med högsta fokus på smak, kvalitet och presentation
Delta i menyplanering och bidra med nya idéer till spännande rätter
Ansvara och säkerställa smidiga serviceflöden
Arbeta tätt tillsammans med köksmästare och kollegor
Hålla en hög nivå av hygien, struktur och effektivitet i köket
Vi söker dig som
Har erfarenhet Vietnamesiska/Asiatiska rätter och brinner för modern matlagning
Är noggrann, effektiv och trivs i ett högt tempo
Är kreativ och älskar att jobba med fina råvaror
Har en positiv inställning och bidrar till bra stämning i köket
Trivs med att arbeta i team men är även självgående när det krävs
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats i hjärtat av Göteborg
Möjlighet att utvecklas inom både kök och organisation
Ett engagerat team som brinner för god mat och service
Konkurrenskraftiga villkor och en dynamisk arbetsmiljö
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: nhatlinh041195@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yummy Pho Vietnamesisk AB
(org.nr 559399-5755)
Postgatan 26-32 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Jobbnummer
10008381