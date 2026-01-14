Vidingehem söker vikarierande fastighetsskötare på deltid
Vidingehem AB / Fastighetsskötarjobb / Växjö Visa alla fastighetsskötarjobb i Växjö
2026-01-14
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill arbeta för att Vidingehem ska vara det självklara valet av hyresvärd genom hela livet!
Vi är drygt 140 medarbetare som arbetar med att finnas till hands i vardagen för att göra boendet enkelt och bekvämt för våra hyresgäster.
Vi är stolta över vår goda företagskultur och kan erbjuda en trivsam och framåtriktad arbetsplats.
Vidingehem är en del av Växjö kommun och tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden.
Välkommen till oss på Vidingehem!Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Vi söker ett deltidsvikariat som fastighetsskötare Yttre miljö under 2026.
Som fastighetsskötare tillhör du Vidingehems fastighetsavdelning som ser till att våra bostadsområden håller hög kvalitet och är trivsamma och trygga att bo i. Som vikarierande fastighetsskötare tar du hand om vår yttre miljö i Ingelstad utanför Växjö under måndagar och tisdagar då vi behöver förstärka med resurser.
Du kommer att ingå i en trevlig arbetsgrupp med flera fastighetsskötare som hjälps åt med de uppgifter som behöver lösas under dagen. Som fastighetsskötare jobbar du med vår yttre miljö med ex gräsklippning, planteringar, ogräsrensning och skötsel av våra miljöhus. För att trivas i rollen bör du ha ett stort intresse och kunskap om vad som krävs för skötsel av yttre miljö och återvinning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett praktisk kunnande och kunskap inom fastighetsskötsel. Erfarenhet från liknande roll inom fastighetsskötsel, grönyteskötsel och avfallshantering är meriterande, dock inget krav.
B-körkort är ett krav. Du ska kunna tala, läsa och förstå svenska.
Du har stor förmåga att samarbeta och skapa relationer samtidigt som du har ett professionellt förhållningssätt med hög känsla för service och kvalitet. Du är lättlärd, öppen och positiv. Du kommer att ingå i en trevlig arbetsgrupp med kollegor som hjälps åt med de uppgifter som behöver lösas under dagen.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetet. Vi vill att du arbetar för att utveckla långsiktiga och goda relationer med våra samarbetspartners och våra hyresgäster.
Värdegrunden förenar oss alla i Växjö kommunkoncern och består av fyra värderingar som påverkar vårt sätt att vara och hjälper oss att leverera en god service till våra invånare, företag och besökare. Detta samtidigt som vi värnar om att vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Värdegrunden är en viktig del i ditt dagliga arbete och vi förutsätter att du delar denna.
ÖVRIGT
Omfattning: Deltid 40%, måndagar och tisdagar tom 2026-12-31.
Urval kommer ske löpande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
