Video Content Creator / Social Media & Marketing Specialist
2025-10-21
Arbetsgivare: Isrora Consulting AB
Plats: Stockholm (möjlighet till distansarbete delvis)
Omfattning: Deltid eller heltid (enligt överenskommelse)
Tillträde: Omgående / enligt överenskommelse
Om oss
Isrora Consulting AB driver två verksamhetsgrenar:
IBA - Isrora Beauty & Aesthetics:
En modern klinik med avancerade estetiska behandlingar såsom botox, fillers, trådlyft, microneedling, kemisk peeling, Rejuran och Sofwave.
IDA - Isrora Dental Academy:
En utbildningsplattform som erbjuder kurser för tandläkare från hela världen som vill få svensk legitimation, samt vidareutbildningar inom estetik och protetik.
Vi växer snabbt och söker nu en kreativ video editor och content creator som vill vara med och utveckla vårt digitala varumärke.
Om rollen
Du kommer att arbeta med produktion av foto och video, redigering, samt sociala medier och marknadsföring.
Rollen passar dig som är självgående, trendkänslig och brinner för visuellt innehåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Filma och redigera videor för våra kurser, behandlingar och marknadsföring
Skapa engagerande innehåll till Instagram, Facebook, TikTok och YouTube
Göra research på trender och anpassa innehåll därefter
Skapa e-postkampanjer (email marketing) och nyhetsbrev
Skriva korta texter och rubriker till inlägg och annonser
Samarbeta med VD och utbildningsteamet för att lyfta fram vårt varumärke
Publicera och schemalägga innehåll på sociala medier
Analysera resultat (visningar, engagemang) och föreslå förbättringar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av videoproduktion och redigering (Premiere Pro, CapCut, Final Cut eller liknande)
Har känsla för estetik och design
Förstår marknadsföring i sociala medier och trender
Är självgående, ansvarstagande och har god planeringsförmåga
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Är kreativ, nyfiken och trivs i en snabb, dynamisk miljö
Meriterande om du även:
Har arbetat med email marketing
Har kunskap i grafisk design (Canva, Photoshop, Illustrator)
Har erfarenhet från skönhets-, estetik- eller utbildningsbranschen
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i en innovativ och snabbt växande verksamhet
Kreativt utrymme och chans att påverka visuellt uttryck och strategi
Flexibel arbetstid och möjlighet till hybridarbete
Varierade arbetsdagar - från klinikfilmning till digital kampanjproduktion
En arbetsplats med fokus på utveckling, kvalitet och estetik
Så här ansöker du
Skicka din ansökan senast 20 november 2025 till: jobb@isrora.com
Märk mejlet: "Video Content Creator"
Din ansökan ska innehålla:
1 Ditt CV
2 En kort videopresentation (max 5 minuter) där du berättar vem du är och visar exempel på dina tidigare arbeten
3 Länk till portfolio, Instagram/TikTok-konto eller tidigare kampanjer du skapat
Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Kontaktperson
Israa Oraibi
VD, Isrora Consulting AB jobb@isrora.com
018-100 747
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
