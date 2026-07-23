Vice regionchef till Region Syd
Vardaga AB / Sjukvårdschefsjobb / Lund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lund
2026-07-23
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Nu söker vi till Region Syd en vice regionchef. Vi erbjuder ledarskapsutbildning och flera förmåner.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Ledarprogram via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Om rollen
Vill du vara med på Vardagas utveckling i Region Syd? Vi söker dig som vågar tänka och arbeta utifrån nya metoder samt är systematisk och noggrann. Du blir verksamhetschefernas närmaste stöd och samarbetar med Regionchefen samt ingår i dennes ledningsgrupp. Tillsammans ser ni till att skapa ett gott arbetsklimat i regionen.
Utifrån dina ansvarsområden ska du löpande följa upp och rapportera resultat till regionchefen och säkerställer att vi följer avtal och kvalitet inom verksamheten. En viktig del av arbetet är att bibehålla goda relationer med kunder, närstående, uppdragsgivare, myndigheter och andra intresseorganisationer. Som vice regionchef driver du även utvecklingsarbete i syfte att förbättra kvalitet och ekonomi. Som vice regionchef är du ansvarig inom nedanstående områden:
Driva och företräda företaget i regionen utifrån våra mål och våra värderingar.
Leda, utveckla och stödja verksamhetschefer i regionen.
Stimulera kreativitet och utmana etablerade arbetssätt tillsammans med verksamhetscheferna.
Ansvara för det operativa arbetet (koordinerande roll) vilket bland annat innebär att vara uppstartsansvarig av nya verksamheter eller ansvarig vid avslut av verksamheter.
Bistå regionchef i upphandlingar och i anbudsarbetet samt identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter.
Vid behov agera tillförordnad verksamhetschef eller tillförordnad regionchef.
Aktivt ledarskap
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor. Det är självklart att du som vice regionchef lever våra värderingar:
Respekt – Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar – Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet – Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap – Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Om Region Syd
Region Syd har förnärvaranade 13 verksamheter. Verksamheterna är geografiskt fördelade över kommunerna i Skåne.
Din erfarenhet och kunskap
Vi önskar att du är:
Coachande och vill att dina medarbetare växer, utvecklas och tar ansvar.
Tycker om att ge och ta emot feedback samt bryta ned och arbeta mot uppsatta mål.
Lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
Prestigelös, självständig och samarbetsvillig
Affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Du har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex vis socionom, sjuksköterska eller fysioterapeut) och erfarenhet av äldreomsorg. Du har även några års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord gällande ledarskap.
Alla vice regionchefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I tjänsten ingår resor i hela regionen varför körkort är ett krav.Publiceringsdatum2026-07-23Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna: Daniel Bevréus, daniel.bevreus@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Vision,vision@ambea.se
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8109914-2113609". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Niels Bunkeflos väg (visa karta
)
262 57 BUNKEFLOSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
10010291