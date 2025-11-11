Vice Butikschef till Gottebiten Nordby
2025-11-11
Vi i Gottebiten strävar efter att vara den självklara destinationen för handel av konfektyr, drycker och tobak med butiker i världsklass. Vi vill erbjuda våra kunder välkomnande butiker med fokus på upplevelse, pris, sortiment och kvalitet och vi har en målsättning att överträffa kundens förväntningar med vårt goda kundbemötande och en WOW-känsla i alla våra butiker!
Nu söker vi en Vice butikschef till en av våra butiker på Nordby.
Om rollen
Som vice butikschef är du butikschefens högra hand där ni tillsammans säkerställer den dagliga driften av butiken. Du deltar självklart i det dagliga butiksarbetet och arbetar tillsammans med teamet för att ge våra kunder en WOW-upplevelse genom att säkerställa en välfylld butik och att våra kampanjer och exponeringar håller en hög standard.
Rollen innefattar uppgifter som:
• Säkerställa och leverera den bästa kundservice i butiken. * Stötta butikschefen i det dagliga arbetet i butiken och se till att ni når resultat genom att leda, motivera och utveckla medarbetarna genom att vara en förebild och delta ute på golvet. * Arbeta målinriktat med butikens nyckeltal. * Samordna och organisera introduktion av nya medarbetare. * Du har även totalansvaret för butiksdriften när butikschefen inte är på plats.
Förmågor och kompetenser
Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med butiken och teamet och är redo att ta det ansvaret som krävs. Du har god problemlösningsförmåga och är duktig på att planera och delegera arbetsuppgifter. Som person är du handlingskraftig och agerar proaktivt, tar initiativ och arbetar målmedvetet för att nå uppsatta mål. Tack vare att du är en god kommunikatör utvecklar och leder du teamet genom feedback. Du bidrar aktivt till gemenskap och goda relationer med både kunder och kollegor i linje med företagets mål och värderingar.
Krav och kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av butiksarbete
God ekonomisk förståelse
Minst 1 års erfarenhet av någon form av ledande roll så som säljledare, teamleader, områdesansvarig eller liknande.
God förmåga i att kommunicera på både svenska och engelska.
Vi erbjuder
En spännande och utvecklande roll i en av våra största butiker där du får vara med att ta ansvar och påverka Gottebitens fortsatta framgång. Rollen kommer ge dig goda erfarenheter och möjlighet att fortsätta utvecklas inom både Gottebiten och Orvelin-koncernen. Tjänsten är en tillsvidareanställning om 100% med start enligt överenskommelse.
Har du frågor om rollen är du välkommen att ta kontakt med Butikschef Karen Solberg, bc.101@gottebiten.se
eller regionchef Jimmy Erlandsson, jimmy.erlandsson@gottebiten.se
. Not. Inga ansökningar tas emot via mail
Är du redo för nästa steg i karriären och tycker att det här låter som en spännande utmaning? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gottebiten Strömstad AB
(org.nr 556581-0248), http://www.gottebiten.se Arbetsplats
Gottebiten En Gros AB Kontakt
Marica Adolfsson marica.adolfsson@orvelin.se Jobbnummer
9598764