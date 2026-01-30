Vibration Application Engineer
2026-01-30
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en applikationsingenjör inom tillståndskontroll med fokus på vibrationsmätning och analys. Du blir en del av ett team som arbetar nära kundens anläggning och maskinpark, där målet är att öka driftsäkerhet och minska oplanerade stopp genom datadrivna insatser och väl utformade mätupplägg.
Rollen innebär nära samarbete med flera kompetenser, exempelvis sälj, service, smörjspecialister och kontraktsansvariga, och du bidrar både i leverans och i utveckling av arbetssätt.
ArbetsuppgifterAnalysera vibrationsdata som del av ett analysteam.
Planera och bygga mätkoncept samt mätsystem för nya kunder och vid utökning hos befintliga kunder.
Arbeta aktivt med felorsaksanalys och föreslå åtgärder.
Bidra till förbättrad driftsäkerhet i kundens maskinpark, både på kort och lång sikt.
Stötta vid försäljning av tjänster, produkter och system inom tillståndskontroll genom att ta fram offertunderlag och specifikationer samt medverka vid kundbesök.
Identifiera kundbehov och bidra till merförsäljning kopplat till ett bredare erbjudande inom exempelvis lager, tjänster och smörjsystem.
Driva interna förbättringar genom att utveckla rutiner, processer och "way of working" samt medverka vid implementering.
Medverka i introduktion och utbildning av nya specialister, internt och hos kund.
Koppla kundbehov till utvecklingscenter för nya produkter och system inom tillståndskontroll.
KravCAT 2- eller CAT 3-certifiering inom vibrationsmätning.
Erfarenhet av analys av vibrationsdata.
Förmåga att planera och bygga mätkoncept och mätsystem.
Erfarenhet av felorsaksanalys.
MeriterandeErfarenhet av arbete i tvärfunktionella team med sälj, service och specialister.
Erfarenhet av att ta fram offertunderlag och tekniska specifikationer inom tillståndskontroll.
Erfarenhet av utbildning/introduktion av nya medarbetare eller kundutbildning.Så ansöker du
