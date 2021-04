Vi Vill Inte Ha Ditt Cv- Vi Vill Ha Dig! - Kind Relations AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Har du länge velat testa dina vingar inom försäljning eller är du i dagsläget säljare och söker efter nya utmaningar? Välkommen till Kind Relations - en arbetsplats där vi förverkligar mål och drömmar!Vem är du? Du som söker är nyfiken, fantasifull och suktar alltid efter nya sätt att utvecklas och drivs av att jobba med kluriga men roliga utmaningar! Du är även snabbtänkt och har skinn på näsan och när ett hinder dyker upp ser du lösningar där andra ser problem. Utöver detta är du glad, positiv och kommer till jobbet med en inställning som heter duga samtidigt som du alltid bidrar med härlig energi och stämning till dina kollegor!Tror du att du kan vara den vi söker? Tveka inte att söka redan idag! - Fast lön + provision + bonussystem - FriskvårdsbidragHUR SÖKER JAG?Tjänsten söker du inte via mail utan alla ansökningar hanteras via vår karriärportal.Sök tjänsten via https://kindrelations.teamtailor.com/ http://karriar.tryggsam.se/) eller klicka HÄR ( https://tskundservice.teamtailor.com/jobs/86074-vi-vill-inte-ha-ditt-cv-vi-vill-ha-dig) för att komma dit!Lycka till.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-14Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-01