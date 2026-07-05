Vi växer Verksamhetsledare sökes till vår marksida
Topiro Entreprenad AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2026-07-05
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Topiro Entreprenad är i en växande fas mark & anläggning.
Vi söker därför dig som inte bara vill förvalta, utan bygga, utveckla och driva.
Det här är ingen förvaltarroll. Det här är en nyckelposition där du sätter struktur, bygger team och är med att driva verksamheten framåt.
Om rollen
Du ansvarar för att:
Driva och utveckla vår marksida
Säkerställa att projekten levererar – tid, ekonomi, kvalitet
Leda projekt‐ och arbetsledare
Bygga rätt struktur för en verksamhet i tillväxt
Driva affärer, både genom befintliga relationer och nya möjligheter
Du äger helheten: produktion, människor och affär.
Vem vi söker
Vi letar inte brett – vi letar rätt.
Du är troligen idag:
Platschef / entreprenadchef / senior projektledare inom mark
Van att driva produktion och ta ansvar för resultat
Trygg i kalkyl, ekonomistyrning
En ledare som får saker att hända
Och viktigast:
Du gillar att bygga något, inte bara förvalta
Vad erbjuder vi?
Vara med från ett läge där du kan påverka på riktigt
Du bygger upp något, inte bara förvaltar
Korta beslutsvägar, idé till beslut går snabbt
En organisation med driv, tempo och tydlig riktning
Låter det intressant?
Vi vet att du sannolikt inte sitter och söker jobb aktivt.
Men känner du att det här träffar rätt –
Hör av dig för ett konfidentiellt samtal eller mejla jobb@topiro.se
HR-ansvarig Hanna Brunius, 0708-29 70 14
Rekrytering påbörjas under v.33 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@topiro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "verksamhetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Topiro Entreprenad AB
(org.nr 556558-7879), http://topiro.se
Fordonsvägen 9 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Topiro Entreprenad AB Jobbnummer
9992717